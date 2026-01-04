Dakar 2026: Francisco Arredondo supera la Etapa 1 y arranca con buen paso en Arabia Saudita

Francisco Arredondo comenzó con pie derecho su decimoséptima participación en el Rally Dakar al finalizar con éxito la Etapa 1 que tuvo inicio y meta en la ciudad de Yanbu, Arabia Saudita este domingo 4 de enero. El piloto guatemalteco completó los 213 kilómetros de enlace inicial y los 305 de especial cronometrada sin contratiempos.

El nacional, quien compite en la división Rally2 de motocicletas defendiendo los colores del BAS World KTM Racing Team - Puma Energy Rally Team Bremen, se ubicó en el puesto 88 de la jornada con un tiempo de 2:16.39 horas en la etapa especial.

Con este resultado, Arredondo ocupa la misma posición 88 en la clasificación general con un tiempo total de 2:22.11 horas. El guatemalteco logró completar la primera jornada del desafío más duro sobre dos ruedas y se prepara para enfrentar la exigente Etapa 2 que lo llevará desde Yanbu hasta Alula.

Francisco Arredondo se ubicó en el puesto 88 de la jornada con un tiempo de 2:16.39 horas en la etapa especial. (Foto Prensa Libre: 'Rally Zone').

Docherty domina la categoría Rally2

El ganador de la Etapa 1 en la división Rally2 fue el sudafricano Michel Docherty, compañero de equipo de Francisco Arredondo. El piloto africano se impuso por undécima vez con su KTM en la categoría, cronometrando un tiempo de 3:36.59 horas.

Docherty superó al portugués Martim Ventura, quien dominó con su Honda la mayor parte de la especial pero fue superado en el sprint final. El recién llegado quedó a 1 minuto 28 segundos del ganador, ocupando el segundo lugar de la jornada.

El sudafricano también lidera la clasificación general de Rally2 tras la primera etapa. La competencia en esta categoría promete estar muy disputada durante las 13 etapas que restan del Rally Dakar 2026.

La exigente Etapa 2: de Yanbu a Alula

Este lunes 5 de enero, la caravana del Dakar dejará la ciudad de Yanbu para disputar la Etapa 2 con destino a Alula. La jornada constará de un enlace inicial de 104 kilómetros antes de dar paso a una especial cronometrada de 400 kilómetros, totalizando 504 kilómetros.

Con esta etapa, el rally penetrará en el interior de Arabia Saudita. Los corredores conocerán la majestuosidad de las montañas sauditas con un horizonte escarpado en todas las direcciones. Los cambios de ritmo serán numerosos en los primeros 200 kilómetros, combinando pistas muy rápidas con tramos quebrados y pedregosos.

Los pilotos no podrán mantener la misma velocidad por más de 20 kilómetros seguidos debido a las características del terreno. Al igual que en la primera jornada, un pit-stop resultará de gran utilidad para algunos competidores que necesiten cambiar neumáticos.