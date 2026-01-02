El guatemalteco Francisco Arredondo y el reto de completar su Rally Dakar número 17

El guatemalteco, quien debutó en la prueba en 2004, ya se encuentra en Yanbu, Arabia Saudita, afinando los últimos detalles para una nueva edición del desafío más duro sobre dos ruedas.

Arredondo defenderá los colores del BAS World KTM Racing Team – Puma Energy Rally Team – Bremen, compitiendo en la categoría Rally2 de motocicletas a bordo de una KTM 450 Rally Réplica, identificada con el número 70. La edición 2026 contará con 13 etapas, además del Prólogo inicial.

Esta será la decimoséptima ocasión en la que el guatemalteco tome la salida en el Dakar, una historia que comenzó en 2004 cuando la competencia se disputaba entre Europa y África. Posteriormente, el rally migró a Sudamérica y, desde 2020, se celebra en Arabia Saudita, sede que albergará el evento por séptima vez.

La 47ª edición del Rally Dakar arrancará el próximo sábado 3 de enero y contará con 13 etapas completas, más el Prólogo que marcará el inicio oficial de la competencia, además de una jornada de descanso programada para el 10 de enero en Riyadh.

El Prólogo tendrá un Enlace de 73 kilómetros y una Especial cronometrada de 23 kilómetros. Aunque se trata de una etapa corta, será clave, ya que definirá el orden de salida para el día siguiente, abriendo la puerta a decisiones estratégicas desde el inicio.

“Ya llevamos varios años compitiendo en Arabia Saudita y sé que será un Dakar muy duro, especialmente por las etapas maratónicas. Tengo la fortuna de estar en un gran equipo como BAS y competir con una KTM 2026 que tiene mejoras importantes, sobre todo en suspensiones”, comentó Arredondo.

Para el piloto nacional, el Dakar es una experiencia única: “Primero es un sueño, luego una pesadilla y después vuelve a ser un sueño. Es una carrera contra uno mismo. Mi objetivo es dar lo mejor cada día, terminar bien las etapas y desde ahí apretar en las últimas jornadas. Me siento confiado y quiero disfrutar la conexión que tengo con la moto cuando todo fluye”.

Todo listo para el banderazo de salida del Rally Dakar 2025 en Arabia Saudita. (Foto cortesía)

Con una trayectoria que incluye la escalada al Everest en 2008, récords de velocidad en motocicleta, múltiples maratones y 16 participaciones previas en el Dakar —en cuatro de ellas dentro del top 50—, Arredondo llega al 2026 con la experiencia como su principal fortaleza.

Tras superar lesiones y cirugías en los últimos dos años, el guatemalteco vuelve a la línea de salida con la motivación intacta y el objetivo claro: completar otro Dakar y seguir ampliando una historia que ya suma 17 capítulos en la carrera más dura del mundo.