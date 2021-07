El próximo rival de Kevin Cordón, Viktor Axelsen es el número dos del mundo

No estamos llorando, se nos metió un Kevin Cordón en los ojos. 🇬🇹😢 #Tokio2020 #UnitedByEmotion @CDAG_Guatemala pic.twitter.com/d0HkhkhSLz

Viktor Axelsen es el nombre del próximo rival de Kevin, el enfrentamiento esta programado para el sábado 31 de julio a las 22:00 horas de Guatemala.

Axelsen, nacido en Dinamarca, ocupa el puesto número 2 en el ranquin mundial de la Federación Mundial de Bádminton. Es profesional desde los 8 años, miembro del equipo nacional de Dinamarca desde 2010.

Entre sus mayores logros están el ser medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de Río 2016 y apenas un año después se convirtió en campeón del mundo.

