Ella es Brithany Soberanis, la gimnasta nacional que es entrenada por Ana Sofía Gómez y que ganó su primera medalla a nivel internacional

Brithany Soberanis a su corta edad ya sabe que es saborear los éxitos en el mundo de la gimnasia y a pesar de las dificultades que representó la suspensión de las actividades ocasionadas por la pandemia del coronavirus, logró la medalla de bronce en el pasado Virtual World Gymmastics, categoría 8-9 años, nivel 6.

Entrenada de manera virtual por la máxima referente de este deporte en la última década, Ana Sofía Gómez Porras, ante la dificultad de poder contar con un gimnasio; se las ingenió y contó con el apoyo de la su comunidad en la Colonia 4 de Febrero, al permitirle utilizar la iglesia evangélica Victoria.

Considerando que solo disponía del espacio físico para poder trabajar, el aparato de la viga usó una tabla y dos blocks, mientras la colchoneta era la de una cama, entre otras formas para no perder la rutinas.

Me siento bien y feliz por que me ayuda a hacer barras, viga y extraño entrenar en Funog por mis compañeras que siempre me apoyaron y a mis entrenadoras, quiero ir a competir a otro país, viajar en avión, ganar muchas medallas y cuando sea grande quiero ser entrenadora. agregó Soberanis