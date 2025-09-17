En Movimiento por la Educación: Reserve la fecha para participar en familia en 2026

El domingo 15 de marzo 2026, Prensa Libre y Guatevisión invitan a las familias guatemaltecas a sumarse a la segunda edición de la carrera familiar En Movimiento por la Educación. Una jornada que combina deporte, convivencia y un propósito trascendental: fortalecer la educación de los jóvenes del país.

Una carrera con causa

Los participantes podrán elegir entre dos recorridos accesibles y retadores: 5 kilómetros y 10 kilómetros, en el circuito de los museos, zona 13. Desde las 7:30 de la mañana, el ambiente se llenará de energía, entusiasmo y la motivación de correr por un futuro mejor.

La primera edición, realizada en 2025, fue un éxito que reunió a familias completas y sus mascotas, quienes disfrutaron de un día lleno de deporte y solidaridad.

La suscripción formativa: el verdadero impacto

La inscripción a la carrera tiene un valor de Q150 y se traduce directamente en una suscripción formativa que será entregada a estudiantes de diversificado y nivel técnico en distintos centros educativos del país para que accedan a información por todo un año. Este programa les brinda acceso en formato impreso y digital a contenidos especializados que refuerzan materias clave como matemáticas, redacción y ortografía, tecnología, finanzas personales, prevención de desastres, turismo, anatomía humana, cultura y temas de actualidad.

Cada suscripción formativa es una herramienta que contribuye a que los jóvenes desarrollen criterio, conocimiento y habilidades prácticas, necesarias para enfrentar los retos de la vida universitaria y laboral. Con cada paso que se corre, se fortalece la formación de miles de estudiantes.

Un evento para toda la familia

Niños, jóvenes, adultos mayores y hasta las mascotas pueden participar. Este año, las mascotas que paguen su participación recibirán un pañuelo conmemorativo y su medalla, mientras que cada persona inscrita recibirá su playera oficial (con tallas disponibles desde la 8 infantil hasta la XXL de adulto), además de un chip y una medalla de participación.

Como valor agregado, todos los corredores obtendrán una cuponera de descuentos con ahorros de hasta Q500 válidos durante todo un año.

Cómo inscribirse

Para formar parte de este movimiento puede comunicarse al 1716, escribir a WhatsApp 2421-3920, pronto podrá registrarse en www.ipuclub.com.

Este evento se realiza con el apoyo y colaboración de la Municipalidad de Guatemala y Emetra.