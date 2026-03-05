Deporte Nacional
En Movimiento por la Educación: Segunda Carrera Familiar 5K de Prensa Libre y Guatevisión
El 15 de marzo, Prensa Libre y Guatevisión invitan a las familias guatemaltecas a sumarse a la segunda edición de la carrera familiar En Movimiento por la Educación.
En Movimiento por la Educación (Foto Prensa Libre: María Reneé Barrientos Gaytan)
El domingo 15 de marzo del 2026, Prensa Libre y Guatevisión realizarán la segunda edición de la carrera familiar “En Movimiento por la Educación”, un evento deportivo con causa que busca fortalecer la formación académica de miles de jóvenes en todo el país.
La actividad se llevará a cabo en el circuito de los museos, zona 13, y dará inicio a las 7.30 horas, en un ambiente familiar, seguro y lleno de energía. Niños, jóvenes, adultos mayores e incluso mascotas podrán participar en esta jornada deportiva diseñada para todas las edades.
La inscripción tiene un costo de Q150, monto que se convierte directamente en una suscripción formativa anual destinada a estudiantes de diversificado y nivel técnico. Esta herramienta educativa les permite acceder durante todo un año a contenido impreso y digital que refuerza áreas clave.
Cada suscripción contribuye al desarrollo crítico, académico y profesional de los jóvenes, y les brinda habilidades necesarias para su ingreso al mundo universitario y laboral.
¿Qué incluye la inscripción?
Cada participante inscrito recibirá:
- Playera oficial (tallas desde 8 infantil hasta XXL adulto)
- Número de corredor
- Chip de registro
- Medalla de participación
- Cuponera de descuentos con ahorros de hasta Q500, válida por un año
Las mascotas también pueden participar y obtendrán:
- Pañuelo conmemorativo
- Medalla especial
Entrega de kits
Sábado 14 de marzo
De 9.00 a 16.00 horas
Lugar:
- Museo de los Niños
- Jardín Tumbas Mayas
- Alianza Francesa de Guatemala
Recorrido 5K
El trayecto inicia frente al Museo de Etnología y Arqueología, continúa hacia el Museo de los Niños y desciende al distribuidor vial rumbo al Aeropuerto Internacional La Aurora.
Luego avanza hacia el redondel Santo Hermano Pedro, se dirige al área del Insivumeh y realiza dos vueltas en la recta del Aeropuerto antes de llegar a la meta, ubicada nuevamente frente a los museos
Recomendaciones de seguridad
- Los participantes son responsables de su participación y no deben tener contra indicaciones médicas para realizar este tipo de actividades.
- Se deben respetar las señalizaciones y carriles asignados
- No deben tirar basura en la vía pública
- Los niños deben ir acompañados por un adulto y portar gafete de identificación
- Las mascotas deben llevar correa, placa o gafete y sus dueños deben recoger los desechos
- Se sugiere a residentes y conductores utilizar rutas alternas
- Parqueos recomendados: Zoo La Aurora y Alianza Francesa, ambos ubicados en áreas seguras