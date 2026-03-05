En Movimiento por la Educación: Segunda Carrera Familiar 5K de Prensa Libre y Guatevisión

El domingo 15 de marzo del 2026, Prensa Libre y Guatevisión realizarán la segunda edición de la carrera familiar “En Movimiento por la Educación”, un evento deportivo con causa que busca fortalecer la formación académica de miles de jóvenes en todo el país.

La actividad se llevará a cabo en el circuito de los museos, zona 13, y dará inicio a las 7.30 horas, en un ambiente familiar, seguro y lleno de energía. Niños, jóvenes, adultos mayores e incluso mascotas podrán participar en esta jornada deportiva diseñada para todas las edades.

La inscripción tiene un costo de Q150, monto que se convierte directamente en una suscripción formativa anual destinada a estudiantes de diversificado y nivel técnico. Esta herramienta educativa les permite acceder durante todo un año a contenido impreso y digital que refuerza áreas clave.

Cada suscripción contribuye al desarrollo crítico, académico y profesional de los jóvenes, y les brinda habilidades necesarias para su ingreso al mundo universitario y laboral.

¿Qué incluye la inscripción?

Cada participante inscrito recibirá:

Playera oficial (tallas desde 8 infantil hasta XXL adulto)

Número de corredor

Chip de registro

Medalla de participación

Cuponera de descuentos con ahorros de hasta Q500, válida por un año

Las mascotas también pueden participar y obtendrán:

Pañuelo conmemorativo

Medalla especial

Entrega de kits

Sábado 14 de marzo

De 9.00 a 16.00 horas

Lugar:

Museo de los Niños

Jardín Tumbas Mayas

Alianza Francesa de Guatemala

Recorrido 5K

El trayecto inicia frente al Museo de Etnología y Arqueología, continúa hacia el Museo de los Niños y desciende al distribuidor vial rumbo al Aeropuerto Internacional La Aurora.

Luego avanza hacia el redondel Santo Hermano Pedro, se dirige al área del Insivumeh y realiza dos vueltas en la recta del Aeropuerto antes de llegar a la meta, ubicada nuevamente frente a los museos

Recomendaciones de seguridad