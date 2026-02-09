En Movimiento por la Educación: Todo listo para la Carrera Familiar 5K Prensa Libre y Guatevisión

El próximo domingo 15 de marzo de 2026, Prensa Libre y Guatevisión invitan a todas las familias guatemaltecas a participar en la segunda edición de la carrera familiar En Movimiento por la Educación, un evento que combina deporte, convivencia y un propósito de profundo impacto social: fortalecer la formación académica de miles de jóvenes en todo el país.

La jornada deportiva se realizará en el circuito de los museos, zona 13, donde los participantes podrán elegir un recorrido accesible y retador de 5 kilómetros. La actividad iniciará a las 7.30 de la mañana, en un ambiente cargado de energía, entusiasmo y la motivación colectiva de correr por un futuro mejor.

La inscripción a la carrera tiene un valor de Q150 y se traduce directamente en una suscripción formativa que será entregada a estudiantes de diversificado y nivel técnico en distintos centros educativos del país para que accedan a información por todo un año. Este programa les brinda acceso en formato impreso y digital a contenidos especializados que refuerzan materias clave como matemáticas, redacción y ortografía, tecnología, finanzas personales, prevención de desastres, turismo, anatomía humana, cultura y temas de actualidad.

Cada suscripción formativa es una herramienta que contribuye a que los jóvenes desarrollen criterio, conocimiento y habilidades prácticas, necesarias para enfrentar los retos de la vida universitaria y laboral. Con cada paso que se corre, se fortalece la formación de miles de estudiantes.

Un evento pensado para toda la familia

Niños, jóvenes, adultos mayores y hasta las mascotas pueden inscribirse y participar.

Este año, las mascotas que paguen su inscripción recibirán:

Pañuelo conmemorativo

Medalla especial

Por su parte, cada corredor inscrito obtendrá:

Playera oficial (tallas desde 8 infantil hasta XXL adulto)

Chip de registro

Medalla de participación

Cuponera de descuentos con ahorros de hasta Q500, válida por un año

Inscripciones y contacto

Para formar parte de esta iniciativa educativa y deportiva, los interesados pueden comunicarse a: