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EN VIVO | Municipal vs. Mixco por la jornada 22 del Torneo Clausura 2026

Los Rojos reciben a los Chicharroneros en el estadio El Trébol en unos de los duelos más atractivos de la jornada final, con el título del Clausura 2026 en juego entre los dos equipos que más cerca están de coronarse campeones.

Municipal y Mixco protagonizan este domingo el partido más esperado de la última jornada del Clausura 2026 en el Estadio Manuel Felipe Carrera. Los Rojos de Mario Acevedo llegan con 35 puntos y necesitan ganar para mantener opciones de título, mientras que Mixco de Fabricio Benítez llega como líder con 36 unidades y con la ventaja de que un empate podría ser suficiente para coronarse campeón del certamen.

En la tabla acumulada, Municipal es el líder histórico del torneo con 83 puntos, mientras que Mixco llega segundo con 80 unidades. Ambos equipos han sido los más regulares del Clausura 2026 y este duelo directo en El Trébol promete ser uno de los partidos más intensos del año, con la corona del certamen como gran incentivo para los noventa minutos más importantes de la temporada.

Sigue el minuto a minuto de este encuentro, cada jugada, cada gol a través del en vivo de PrensaLibre.com aquí: