Etapa 5 de la Vuelta a España: el desempeño de Sergio Chumil en la contrarreloj

Sergio Chumil ya completó cinco etapas de la Vuelta a España y por el momento sigue como el mejor posicionado del Burgos Burpellet BH.

|

Sergio Chumil (segundo en fila) junto al Burgos-BH durante la contrarreloj por equipos, en la quinta etapa de la Vuelta a España 2025.

Sergio Chumil (segundo en fila) junto al Burgos-BH durante la contrarreloj por equipos, en la quinta etapa de la Vuelta a España 2025.

Este miércoles 27 de agosto se celebró con éxito la quinta etapa de la Vuelta a España del 2025, que consistió en una contrarreloj por equipos.

El gran ganador de la jornada fue el UAE Team Emirates XRG (Emiratos Árabes Unidos), que registró un tiempo de 25 minutos y 26 segundos. Por su parte, el equipo del guatemalteco Sergio Chumil, el Burgos-Burpellet BH, marcó un crono de 27 minutos y 10 segundos, quedando a 1 minuto y 44 segundos del líder.

Si bien estos tiempos no provocaron grandes movimientos en las primeras posiciones de la clasificación general, sí hubo cambios dentro del Burgos.

Chumil ahora se ubica en la casilla 45, con un tiempo acumulado de 16 horas, 13 minutos y 39 segundos, a una diferencia de 2 minutos y 15 segundos respecto al líder, Jonas Vingegaard.

Para este jueves 28 de agosto está programada la sexta etapa, un recorrido de montaña de 170.3 kilómetros.

La salida será desde la comunidad de Olot y la meta estará en Pal, Andorra.

El principal reto de Sergio Chumil será mantener su ritmo como escalador. Además, se le presenta una oportunidad histórica: si completa el recorrido, se convertirá en el segundo guatemalteco en disputar al menos seis etapas de la Vuelta a España. Por ahora, ese registro lo sostiene en solitario Antón Villatoro, quien lo logró en la edición de 1997.

En la actual competencia, Chumil ya ha superado una de las marcas de Villatoro: la mejor posición en una etapa para un guatemalteco. Lo hizo en la segunda fracción, al finalizar en la casilla 30 junto al pelotón principal, mejorando el puesto 40 que había alcanzado Villatoro en la quinta etapa de la edición de 1997.

En la clasificación del mejor joven, Chumil se ubica en la posición 16 entre 65 competidores.

