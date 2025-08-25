Sergio Chumil sigue en ascenso en la Vuelta a España: finaliza tercera etapa con buen rendimiento

La Vuelta a España del 2025, considerada la tercera competición más importante del ciclismo mundial, continúa su desarrollo y este 25 de agosto celebró su tercera etapa, un recorrido de media montaña de 130.6 kilómetros entre San Maurizio Canavese y Ceres, en Italia.

Este tramo fue el primero que presentó el reto de la montaña y puso a prueba a los 181 competidores que completaron la etapa.

Uno de ellos fue el guatemalteco Sergio Chumil, quien cronometró 2h59:24 para finalizar en la posición 44 de la etapa y convertirse, por segunda ocasión consecutiva, en el mejor del Burgos-Burpellet BH. El podio del tramo fue ocupado por el francés David Gaudu y los daneses Mads Pedersen y Jonas Vingegaard.

En la segunda etapa, Chumil ya había destacado con una posición 30, y tras una sólida actuación en la tercera jornada, ascendió en la clasificación general.

El oriundo de la aldea Chuachalí, Tecpán, Chimaltenango, se ubica ahora en la casilla 26, a tan solo 35 segundos de los líderes: Vingegaard, Gaudu y el italiano Giulio Ciccone.

Gracias a su rendimiento tras tres etapas, Sergio también lidera al Burgos-Burpellet BH en la clasificación general del equipo. Su compañero más cercano es el español Mario Aparicio, ubicado en la casilla 44.

Además, Chumil está en plena pelea por el título de mejor joven de la Vuelta a España. Esta clasificación es liderada por el español Juan Ayuso, del UAE Team Emirates, aunque Sergio se encuentra a solo 19 segundos de él, ocupando la octava posición.

La cuarta etapa de la Vuelta se correrá el martes 26 de agosto, con un recorrido de 206.7 kilómetros entre Susa y Voiron. Será otra jornada de media montaña, ideal para los escaladores, antes de la contrarreloj por equipos.