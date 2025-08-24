Así va Sergio Chumil en la Vuelta a España 2025: el guatemalteco lidera a su equipo tras dos etapas

La segunda etapa de la Vuelta a España 2025 llevó al pelotón desde Alba hasta Limone Piemonte en un recorrido de 159.5 kilómetros, con un trazado exigente que marcó el primer contacto con la alta montaña. La jornada fue intensa, con constantes ataques en la parte final y una definición milimétrica que cambió el liderato de la clasificación general.

El guatemalteco Sergio Chumil, del Burgos-Burpellet-BH, volvió a responder de gran manera en un escenario de alta exigencia. El ciclista originario de Tecpán se convirtió en el mejor de su equipo al cerrar la fracción en la posición 30, a tan solo 21 segundos del ganador de la etapa, demostrando consistencia y capacidad para estar cerca de los favoritos.

El triunfo se decidió al esprint en la dura llegada en alto, donde Jonas Vingegaard del Visma se impuso por centímetros sobre Giulio Ciccone, asegurando no solo la victoria parcial, sino también el liderato de la clasificación general. El danés, doble campeón del Tour de Francia, se vistió de rojo tras su demostración en la montaña.

Para Chumil, la etapa significó un paso adelante en la general individual. Tras su rendimiento sólido, el guatemalteco ahora ocupa la posición 30 a solo 21 segundos del nuevo líder. Este desempeño lo coloca como el corredor más destacado de su equipo en la clasificación, confirmando el buen inicio en su primera gran vuelta de la temporada.

En cuanto a la representación latinoamericana, Egan Bernal del Ineos mostró un nivel competitivo al ubicarse cuarto en la etapa, consolidándose como el mejor corredor de la región en este inicio montañoso. El colombiano sigue mostrando señales de recuperación y ambición en las grandes vueltas.

El Burgos-Burpellet-BH tuvo en Chumil a su principal carta en la jornada, pues ninguno de sus compañeros logró cerrar entre los 40 primeros. La actuación del guatemalteco se vuelve relevante para el equipo español, que busca visibilidad en la ronda ibérica con actuaciones consistentes.

La dureza de la etapa dejó los primeros golpes en la clasificación, con varios favoritos cediendo tiempo en los últimos kilómetros. Sin embargo, la diferencia entre los principales contendientes sigue siendo mínima, lo que asegura una Vuelta abierta y con múltiples batallas por el liderato.

La tercera etapa llevará a los corredores a un terreno más favorable para los velocistas, aunque con trampas en el camino que podrían complicar las aspiraciones de un embalaje masivo. Para Sergio Chumil, será una oportunidad de recuperar fuerzas tras la montaña y seguir defendiendo su lugar como el mejor representante de su equipo en la general.