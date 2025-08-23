Sergio Chumil completó la primera etapa de la Vuelta a España 2025 con el pelotón principal

El ciclista guatemalteco Sergio Chumil, del Burgos-Burpellet-BH, finalizó este sábado la primera etapa de la Vuelta a España 2025, una jornada de 186.7 kilómetros entre Torino y Novara, que concluyó con un final al sprint masivo.

Chumil cruzó la línea de meta en la posición 54, registrando el mismo tiempo que el ganador de la fracción, el belga Jasper Philipsen, quien se impuso en el embalaje final para convertirse en el primer líder de la clasificación general.

La etapa estuvo marcada por un recorrido rápido y controlado por los equipos de velocistas, que trabajaron para evitar fugas y preparar el desenlace en las calles de Novara. El guatemalteco se mantuvo resguardado dentro del pelotón, completando con éxito su primera experiencia en la ronda española.

En la clasificación general individual, Chumil se ubica en el puesto 54, cerca del líder. Este resultado le permite mantenerse con opciones de cara a las etapas de media y alta montaña, donde se espera que pueda destacar.

El triunfo de Philipsen ratificó su condición de favorito en los finales llanos, mientras que corredores como Vernon y Aular ocuparon las posiciones de privilegio en el embalaje, confirmando la pelea que se espera entre los velocistas en las primeras jornadas.

Para Chumil, esta participación marca un hecho histórico, al ser el segundo ciclista guatemalteco en la historia que competirá en una de las tres grandes vueltas del calendario internacional, lo que le da una gran visibilidad en el pelotón mundial.

La segunda etapa se disputará este domingo, con un trazado que volverá a ofrecer opciones para los velocistas, aunque con ligeras ondulaciones en el recorrido que podrían generar selecciones en el grupo principal.

Chumil continuará su camino en la Vuelta a España con la misión de consolidar su rendimiento día a día y buscar protagonismo en etapas más exigentes, especialmente en las jornadas de montaña donde podría aprovechar sus condiciones de escalador.