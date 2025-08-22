Sergio Chumil, listo para la Vuelta a España: así fue la presentación con el Burgos-BH

El ciclismo guatemalteco vive una gran expectativa y cuenta las horas para el inicio de la Vuelta a España del 2025, uno de los tres eventos de ciclismo de ruta más importantes del mundo, junto con el Tour de Francia y el Giro de Italia.

La edición ibérica del 2025 será especial, ya que contará con la participación del pedalista guatemalteco Sergio Chumil, quien integrará la nómina del equipo Burgos-Burpellet BH.

Chumil fue confirmado como parte del equipo tras su buen desempeño en competencias durante el 2025, y tendrá la oportunidad de competir en uno de los más grandes eventos del ciclismo mundial.

El corredor fue presentado oficialmente con los colores del Burgos-Burpellet BH y se anunció que portará el dorsal número 212.

Sus compañeros de equipo son Mario Aparicio, Eric Fagúndez, José Luis Faura, Hugo de la Calle, Carlos García Pierna, Sinuhé Fernández y Daniel Cavia.

En el video de presentación del equipo, se observa a Chumil junto al resto de los ciclistas en la Basílica de Superga, en Turín, ciudad donde la Vuelta a España tendrá su punto de partida.

En total, la Vuelta recorrerá 3,138 kilómetros, divididos en 21 etapas. El recorrido iniciará el sábado 23 de agosto y finalizará el 14 de septiembre del 2025.

Será el segundo guatemalteco en participar en una Vuelta a España, después de Anton Darío Villatoro, quien la corrió en 1998 con el equipo US Postal, de Estados Unidos.

El corredor guatemalteco, tendrá la oportunidad de compartir carretera y luchar a la par de los mejores pedalistas del mundo, entre ellos el esloveno Primoz Roglic, actual campeón de la Vuelta a España.

“Uno de mis grandes sueños es poder correr en las tres grandes vueltas del mundo, y la Vuelta a España es mi primera meta”, declaró hace unos meses Sergio Chumil durante una plática con Prensa Libre.

El sueño ya es una realidad para el pedalista guatemalteco.