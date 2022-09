Juan Maegli: “Puede ser la última vez que represente a mi país en varios años. Quizá la última vez para siempre”

Recientemente los atletas David Hernández y Juan Ignacio Maegli, estuvieron en lo más alto del Campeonato Mundial de Navegación a Vela, en el que consiguieron segundo y tercer lugar en la clase Sunfish, en la que Maegli competía por primera vez, ya que su especialidad ha sido la Laser.

La edición 51 del Mundial tuvo lugar en el afamado Lago de Garda, ubicado en el norte italiano, donde acudieron más de 100 navegantes que se enfrascaron en el Mundial que se desarrolló del 6 al 10 de septiembre. ambos veleristas se estaban preparando para los próximos Juegos Centroamericanos. Hernández empezaría la ruta para buscar a sus primeros Juegos Olímpicos, mientras que “Juani” apuntaba a sus quintos juegos.

Pero todo cambió en cuestión de horas, tras el anuncio de la ORDECA y esto conmovió a varios deportistas nacionales y en especial a Maegli, quien ha sido de los pocos que se han abierto a expresar su sentir ante la situación que tiene de rodillas al deporte guatemalteco y lo dejó claro en una publicación en sus redes sociales, mostrando su pesar por lo sucedido y con un mensaje claro de que esta cancelación y la posible suspensión por parte del COI, estaría adelantando su retiro como atleta de alto rendimiento.

“Hace unos días tuve la oportunidad de representar a Guatemala en el campeonato mundial de Sunfish. Fue una oportunidad que quise aprovechar dada la incertidumbre que vive el deporte guatemalteco en estos últimos meses. El Sunfish es una categoría nueva para mí pero a la vez bastante similar al Láser. Terminé el campeonato 3ro en la general. Se que cualquier podio a nivel mundial es un logro para estar muy satisfecho, pero sin embargo, esta ocasión es diferente. Con la suspensión del deporte guatemalteco, este evento puede ser la última vez que represente a mi país en varios años. Quizá la última vez para siempre”, mencionó Juan Ignacio.

Maegli, también fue claro en resaltar que aún no está listo para decir adiós, ya que tiene metas que cumplir y devolverle al deporte que tanto le ha dado, sobre todo en transmitir su conocimiento y experiencia a las futuras generaciones, pero una pelea de intereses políticos, podría derrumbar todas sus expectativas.

“Tengo muchas metas que no he cumplido. Tengo mucho que devolver al deporte que tanto me ha dado. Tengo mucho que transmitir a las futuras generaciones. No estoy listo para que la razón por la que no pueda continuar sea una pelea de intereses políticos, en la cual los mas afectados somos los que mas sacrificamos; los deportistas”, resaltó.