Kevin Cordón pierde en octavos de final y cierra participación en el Mundial Huelva 2021

El juego lo disputaron este jueves 16 de diciembre a las 12 horas. Lakshya Sen venció a Cordón en el primer set 21-13 y en el segundo 21-8. El partido se definió en 32 minutos.

Con esta eliminación termina la participación de Kevin Cordón en el 2021, un año en el que brilló, sobre todo, en los pasado Juegos Olímpicos de Tokio que lo colocaron como el cuarto mejor del mundo.

Además, del puesto 59 que tenía antes de Tokio escaló al 43 del ranquin mundial. Este Mundial de Huelva 2021 es el cuarto en el que toma participación el zacapaneco.

Antes de este juego Kevin Cordón había enfrentado al polaco Michal Rogalski el 14 de diciembre pasado a quien venció 2-0.

En el primero Cordón le ganó a Rogalski 21-14 y en el siguiente 21-19. El juego fue muy exigido para el zurdo, quien en su cuenta de Instagram publicó: “Seguimos avanzando, nos vamos a octavos de final”. Y cerró el mensaje: “Gracias por el apoyo mi Guate”.

#Huelva2021 🏸 #BWFWorldChampionships@lakshya_sen into the QF!

A comprehensive win for the youngster against Guatemala's Olympic hero Kevin Cordon. Wins 21-13, 21-8 in 32 mins.

Live updates: https://t.co/inJJnuLagw pic.twitter.com/g1STfUGsYj

— The Field (@thefield_in) December 16, 2021