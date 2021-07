La brillante carrera en Juegos Olímpicos de Kevin Cordón

Kevin Cordón es el artífice de una de las más brillantes carreras olímpicas de un atleta guatemalteco, el zurdo debutó hace 13 años en unos Juegos Olímpicos, lo hizo en la edición de Pekín 2008 y desde entonces, no paró de poner el nombre de Guatemala en alto.

Con una trayectoria de más de 20 años en el bádminton, Cordón ha vivido sus mejores, y a enfrentado los peores momentos en el deporte, sin embargo, él se mantiene la misma ilusión que hace 13 años, “Cuando me clasifiqué por primera vez a unos Juegos Olímpicos era un sueño estar y jugar los partidos. O simplemente jugar un partido. Después, empecé a soñar con ganar más encuentros. Y ahora ya he ganado tres aquí. No me lo puedo creer” fueron las palabras que soltó a los medios oficiales de Tokio 2020.