La medalla de oro en bádminton fue para el danés Viktor Axelsen, verdugo de Kevin Cordón en las semifinales

Axelsen volvió a sacar buen rédito de su estatura y dominó el juego desde el servicio, aunque exhibió asimismo gran agresividad cerca de la red. Una serie de cinco puntos seguidos en el segundo set fue decisiva para precipitar el desenlace ante un chino que opuso resistencia como se esperaba.

Pero a todo esto, Viktor Axelsen rompió con el dominio asiático en el bádminton. Kevin Cordón estuvo a punto de alcanzar ese objetivo, pero jugó contra los mejores del mundo.

Desde que el bádminton entró en el programa de los Juegos en Barcelona 1992 cuatro de los ganadores de la medalla de oro masculina han sido chinos. Dos victorias para Indonesia y dos para Dinamarca completan el historial.

Y fue a eso a lo que se enfrentó Kevin Cordón. Es acá no cobran importancia sus palabras de haber llegado a donde nunca creyó, pero solo su trabajo lo encaminó para, a sus 34 años, estar entre este selecto grupo de atletas de alto rendimiento en el mundo del bádminton.

“Axelsen es el primer jugador no asiático en ganar el oro Olímpico en individuales masculinos desde Atlanta 1996. Y a quien le sucede es a Poul-Erik Høyer Larsen, actual presidente de la Federación Mundial de Bádminton (BWF, por sus siglas en inglés)”, describe la página oficial de Tokio 2020.

La publicación explica que “lo ha conseguido tras superar en la final al ganador del oro en Río 2016, CHEN Long por 2-0”.

Fue precisamente Axelsen fue quien truncó la lucha por el oro al guatemalteco Kevin Cordón, quien ha hecho historia al ocupar la cuarta plaza.

Axelsen llegaba a Tokio 2020 con la ambición de subir al primer lugar del podio tras conseguir el bronce en Río 2016.

En este ciclo Olímpico ya había dado muestras de que podía alcanzarlo, especialmente tras ganar el Campeonato del Mundo en 2017. Un año después se impuso en el Campeonato de Europa y, actualmente, era el número 2 del ranking mundial.

Axe-cellent‼️ 👏👏

🇩🇰 @viktoraxelsen becomes the first European men's singles player in 2⃣5⃣ years to win #Olympic 🥇 gold.#RaiseARacket 🏸 #Tokyo2020 #Olympics

📸 @badmintonphoto pic.twitter.com/h3eSEh8uN9

— BWF (@bwfmedia) August 2, 2021