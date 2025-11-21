Deporte Nacional
La Selección de Guatemala de ciclismo confirma su participación en la Vuelta a Costa Rica
La Selección Nacional de Ciclismo de Guatemala estará presente en la tradicional Vuelta a Costa Rica, que se disputará del 12 al 21 de diciembre.
La Vuelta a Costa Rica se disputará del 10 al 21 de diciembre: (Foto Prensa Libre: Federación de Ciclismo).
La Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala confirmó la participación de la legión chapina en la Vuelta a Costa Rica 2025, competencia que marcará el cierre del calendario ciclístico del año.
Esta será la 59ª edición de la Vuelta a Costa Rica , en la que la delegación guatemalteca ya dio a conocer los nombres de los ciclistas que estarán presentes. Guatemala buscará una destacada actuación con el objetivo de mantenerse en lo más alto del ciclismo centroamericano y cerrar el año de la mejor manera.
La competencia se disputará del 12 al 21 de diciembre, con 10 etapas que sumarán poco más de 1,250 kilómetros, según informaron las autoridades.
La legión nacional estará comandada por el técnico Héctor Méndez, quien tendrá a su cargo a los ciclistas Bryan Ríos, Dorian Monterroso y Rony Julajuj, además del debut de tres corredores sub-23: Rudy Matzar, Henry Huinac y Edgar Grave, para completar el combinado guatemalteco.
Recorrido oficial de las 10 etapas:
- Viernes 12 de diciembre: Etapa 1 – Heredia – Grecia (107 km)
- Sábado 13 de diciembre: Etapa 2 – Alajuela – Guápiles (170 km)
- Domingo 14 de diciembre: Etapa 3 – Guápiles – Paraíso (139 km)
- Lunes 15 de diciembre: Etapa 4 – Turrialba – La Pastora (17 km – cronoescalada)
- Martes 16 de diciembre: Etapa 5 – San José – Pérez Zeledón (137 km)
- Miércoles 17 de diciembre: Etapa 6 – Pérez Zeledón – Ciudad Neily (198 km)
- Jueves 18 de diciembre: Etapa 7 – Ciudad Neily – Buenos Aires (164 km)
- Viernes 19 de diciembre: Etapa 8 – Pérez Zeledón – Oreamuno (121 km)
- Sábado 20 de diciembre: Etapa 9 – Palmares – Palmares (99 km)
- Domingo 21 de diciembre: Etapa 10 – Circuito Presidente (99 km)