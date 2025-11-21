La Selección de Guatemala de ciclismo confirma su participación en la Vuelta a Costa Rica

La Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala confirmó la participación de la legión chapina en la Vuelta a Costa Rica 2025, competencia que marcará el cierre del calendario ciclístico del año.

Esta será la 59ª edición de la Vuelta a Costa Rica , en la que la delegación guatemalteca ya dio a conocer los nombres de los ciclistas que estarán presentes. Guatemala buscará una destacada actuación con el objetivo de mantenerse en lo más alto del ciclismo centroamericano y cerrar el año de la mejor manera.

La competencia se disputará del 12 al 21 de diciembre, con 10 etapas que sumarán poco más de 1,250 kilómetros, según informaron las autoridades.

La legión nacional estará comandada por el técnico Héctor Méndez, quien tendrá a su cargo a los ciclistas Bryan Ríos, Dorian Monterroso y Rony Julajuj, además del debut de tres corredores sub-23: Rudy Matzar, Henry Huinac y Edgar Grave, para completar el combinado guatemalteco.

Recorrido oficial de las 10 etapas: