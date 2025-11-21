Xelajú MC: Cientos de aficionados se reúnen para dar el banderazo previo a la final de la Copa Centroamericana

La pasión quetzalteca volvió a hacerse presente. Cientos de aficionados de Xelajú MC se reunieron la noche del jueves 20 de noviembre para dar el tradicional banderazo al equipo, a exactamente una semana de que se dispute la final de vuelta de la Copa Centroamericana en el Estadio Cementos Progreso.

Las calles de Quetzaltenango se llenaron de luces, juegos artificiales y el inconfundible sonido del himno quetzalteco "Luna de Xelajú", que acompañó la celebración. La afición demostró una vez más su compromiso con el club en uno de los momentos más importantes de su historia.

Xelajú MC disputará su primera final de Copa Centroamericana en su historia como club. El equipo dirigido por Amarini Villatoro se medirá ante Alajuelense de Costa Rica en dos partidos decisivos.

La final de ida se disputará el 26 de noviembre en el Estadio Morera Soto de Costa Rica, mientras que la vuelta será el 3 de diciembre en el Estadio Cementos Progreso de Guatemala, donde se espera la presencia de miles de aficionados para apoyar a los Superchivos.

Para Xelajú MC, esta final representa la oportunidad de conquistar su primer título internacional. El club quetzalteco ya tiene asegurada su participación en la Copa de Campeones 2026, donde enfrentará a equipos mexicanos y estadounidenses, pero el objetivo es levantar el trofeo de campeón centroamericano.

Amarini Villatoro ha sido claro en sus aspiraciones: "Hay una final por delante y no hay que ser mediocre, hay que intentar ganarla y vamos con hambre de eso a Costa Rica". El técnico guatemalteco busca su tercer título al frente de Xelajú. El equipo quetzalteco viajará a Costa Rica el sábado 22 de noviembre posterior a enfrentar a Cobán en la fecha correspondiente a la jornada 21 del torneo nacional.

El banderazo: pasión quetzalteca

El banderazo del jueves 20 de noviembre por la noche fue una muestra del apoyo incondicional que la afición tiene por su equipo. A pesar de que falta una semana para la final de vuelta, los seguidores no quisieron esperar más para demostrar su respaldo.

Entre cánticos, banderas y fuegos artificiales, los aficionados se reunieron frente al hotel de concentración en un ambiente festivo que anticipó lo que será la gran fiesta de la final de la Copa Centroamericana.