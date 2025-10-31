Cuándo será la final de la Copa Centroamericana entre Xelajú MC y Alajuelense

Xelajú MC y la Liga Deportiva Alajuelense serán los finalistas de la Copa Centroamericana, luego de que ambos equipos lograron su clasificación en encuentros cargados de emoción.

El conjunto quetzalteco, dirigido por Amarini Villatoro, clasificó por primera vez en su historia tras imponerse en la tanda de penales a Real España, luego de forzar el alargue con un gol agónico en los últimos minutos del partido.

Por su parte, el equipo costarricense avanzó el jueves anterior al vencer, también en penales, al Olimpia de Honduras.

Ahora, ambos clubes buscarán hacer historia: Xelajú intentará conquistar su primera Copa Centroamericana, mientras que Alajuelense aspira a obtener su tercer título consecutivo.

Según ESPN, la Confederación de Fútbol de la Asociación de Norte, Centroamérica y el Caribe (Concacaf) informó que ya existe una fecha tentativa para la final, aunque aún no ha sido oficializada.

¡La Final de la Copa Centroamericana está lista!



🇬🇹 Club Xelajú vs LD Alajuelense 🇨🇷 pic.twitter.com/KrTKAgaFqB — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) October 31, 2025

La final se jugará a doble partido. Se prevé que el de ida se dispute entre el 25 y el 27 de noviembre, mientras que el de vuelta tendría lugar entre el 2 y el 4 de diciembre de este año.

Lea también: Por qué Xelajú MC cambió de portero en la tanda de penales contra la Real España en la Copa Centroamericana