Por qué Xelajú MC cambió de portero en la tanda de penales contra la Real España en la Copa Centroamericana

Xelajú MC vivió una noche mágica el pasado 29 de octubre, al clasificarse por primera vez en su historia a la final de la Copa Centroamericana, tras vencer a Real España en la tanda de penales.

El encuentro, disputado en el estadio Cementos Progreso, estuvo marcado por la emoción y los nervios, ya que durante los 90 minutos, Real España estuvo por delante en el marcador.

Pero, como si se tratara de un milagro, Xelajú logró anotar el gol del empate a los seis minutos del tiempo añadido, lo que obligó a que el partido se extendiera hasta los 120 minutos y concluyera con la temida tanda de penales.

Sin embargo, una decisión técnica sorprendió a los aficionados: el técnico de Xelajú, Amarini Villatoro, decidió sustituir al arquero Rubén Darío Silva por Nery Lobos.

Este cambio generó asombro entre los seguidores, pero fue determinante para que los quetzaltecos consiguieran la victoria.

Villatoro explicó en conferencia de prensa, según el medio La Red, que la decisión se tomó tras “un estudio previo”.

Amarini Villatoro explica la decisión de cambiar de portero para los penales ante Real España. Xelajú avanzó a la gran final de la #CopaCentroamericana2025.

“Salió, pero no salió en base a una fortuna o a un capricho del entrenador, sino a un estudio previo del cuerpo técnico, del entrenador de arqueros, de todos. Nery trabaja muy bien esa parte”, afirmó Villatoro.

El entrenador también elogió cómo Lobos atajó el primer penal de la serie, lo cual, dijo, influyó en el factor psicológico para inclinar la balanza a favor de Xelajú.

“Fundamental el primero que ataja, porque los hace dudar a ellos, creo yo, y después considero que intentan asegurar los penales por la buena atajada de Nery en el primero. Psicológicamente ese cambio y ese primer penal atajado juegan mucho. En una tanda no es una moneda al aire, es un juego mental entre pateadores y arqueros”, señaló el técnico.

