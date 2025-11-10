Xelajú MC vs. Alajuelense: precios de entradas para la final de vuelta de la Copa Centroamericana 2025

Xelajú MC confirmó este lunes los precios de las entradas para el partido de vuelta de la final de la Copa Centroamericana 2025 ante Alajuelense, de Costa Rica.

El encuentro se disputará el próximo 3 de diciembre en el estadio Cementos Progreso, en la Ciudad de Guatemala, y representa una oportunidad histórica para el club quetzalteco.

Según el comunicado oficial del club altense, los precios de los boletos serán los siguientes: general Q250, preferencia Q350, tribuna Q400, tribuna visitante Q400 y platea Q800.

La preventa comenzará este jueves, aunque aún no se ha definido el lugar donde se realizará. Se espera una alta demanda, dado el interés que ha generado este duelo decisivo.

Los “chivos” se preparan para uno de los partidos más importantes de su historia, con la ilusión de conquistar su primera corona regional. El partido de ida está programado para el 26 de noviembre a las 20:00 horas en Costa Rica. Para ese encuentro, Alajuelense puso a disposición de Xelajú 700 boletos, los cuales se agotaron rápidamente.

Xelajú MC llegó a la gran final tras eliminar al Real España de Honduras en las semifinales, consolidando una campaña destacada en el torneo. El equipo ha mostrado carácter y determinación en momentos claves del certamen.

La afición altense vive con entusiasmo esta histórica oportunidad, y el club espera contar con un fuerte respaldo en el Cementos Progreso. La final no solo representa un título, sino también el orgullo de poner a Guatemala en lo más alto del fútbol centroamericano.