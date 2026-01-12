Luis Fernando Tena inicia nueva era con la Selección de Guatemala y prepara amistoso contra Canadá

La segunda era del mexicano Luis Fernando Tena al frente de la Selección Nacional de Guatemala comenzó ayer en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento (CAR), con miras al primer partido del 2026 frente a su similar de Canadá.



El encuentro se disputará en el BMO Stadium, en Los Ángeles, Estados Unidos, y servirá al conjunto canadiense como preparación para afrontar la Copa del Mundo, de la cual será una de las sedes.



Para la Bicolor, representa un nuevo comienzo tras el fracaso del año pasado al no lograr la clasificación, y marca el inicio del camino hacia la eliminatoria rumbo al Mundial del 2030.



Un total de 22 jugadores fueron citados para este primer microciclo de trabajo, que arrancó en horas de la tarde con una sesión de reacondicionamiento físico. Para hoy se tiene previsto un entrenamiento a doble turno, en el que el técnico mexicano empezará a definir su esquema antes de viajar el viernes hacia Estados Unidos.



Desde ya se vislumbra un cambio generacional en la Bicolor, con la inclusión de nuevos rostros que podrían convertirse en habituales en esta etapa. Entre las novedades destacan Marvin Ávila —quien pronto se unirá al Sao Paulo de Brasil—, el delantero mundialista Sub-20 Jefry Bantes, los jugadores de Xelajú MC Widvin Tebalán y Marcelo Hernández, además del regreso de Damián Rivera. El resto del grupo lo integran los futbolistas que conformaron la base del equipo en la pasada eliminatoria rumbo a la Copa del Mundo de la Fifa 2026.



“Uno trabaja para esto y me siento muy contento por haber sido tomado en cuenta. Mis papás se emocionaron al conocer de mi convocatoria y me dijeron que es fruto del trabajo que he venido haciendo. Ahora toca trabajar más fuerte para ser constante en las convocatorias y espero poder sumar minutos contra Canadá”, expresó Bantes, actual jugador de Municipal.



En principio, Tena había considerado convocar al delantero del LAFC II Decarlo Guerra, pero su club no concedió el permiso, por lo que su lugar fue ocupado por el lateral de Antigua GFC, Diego Santis, hermano del goleador del combinado guatemalteco.



Cabe destacar que los futbolistas legionarios Nicholas Hagen (Columbus Crew), Aarón Herrera (DC United), Arquímides Ordóñez (Loudoun United), Olger Escobar -FC Montréal- y Rubio Méndez Rubín (Beaverton, Oregón) no fueron convocados para este partido. El único legionario presente será Matthew Evans, recientemente fichado por el primer equipo del LAFC, de la MLS.



En el 2026, la única competencia internacional oficial de Guatemala será la Liga de Naciones de la Concacaf, que iniciará en septiembre.