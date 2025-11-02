Manuel Rodas recibió un emotivo pasillo por los ciclistas antes del inicio de la 64 Vuelta a Guatemala

La 64 Vuelta Ciclística a Guatemala inició con un momento lleno de emoción y respeto. Antes de la partida oficial, los ciclistas participantes formaron un pasillo de honor para rendir tributo a Manuel Rodas, una de las máximas leyendas del ciclismo guatemalteco y referente indiscutible del equipo Decorabaños.

Rodas, quien ha sido protagonista del ciclismo nacional durante casi dos décadas, fue reconocido por su extensa trayectoria y sus innumerables logros deportivos. Con más de 20 participaciones en la competencia más importante del país, su nombre está grabado en la historia grande del deporte guatemalteco.

El pedalista quetzalteco cuenta con un palmarés impresionante que incluye múltiples campeonatos nacionales e internacionales. A lo largo de su carrera ha conquistado 10 títulos de Campeonato de Guatemala de Contrarreloj, victorias en etapas de la Vuelta a Guatemala, triunfos en el Campeonato Centroamericano y destacados puestos en competencias panamericanas y juegos regionales.

Entre sus logros más recordados se encuentran sus victorias en la Vuelta a Guatemala en 2017 y 2019, además de sus actuaciones sobresalientes en la contrarreloj, modalidad en la que se consolidó como el máximo exponente del país. Su disciplina, constancia y amor por el ciclismo lo convirtieron en un símbolo de respeto tanto dentro como fuera de las carreteras.

Durante el homenaje, los ciclistas nacionales y extranjeros que participan en la edición 64 de la Vuelta reconocieron su legado formando un pasillo de honor mientras el quetzalteco se preparaba para iniciar una nueva edición de la competencia que marcó su vida deportiva. El gesto fue acompañado de aplausos y muestras de admiración de parte de los aficionados presentes.

A lo largo de su carrera, Rodas ha representado a Guatemala en competencias internacionales como los Juegos Centroamericanos, Panamericanos y Campeonatos del Mundo, llevando siempre en alto la bandera azul y blanco. Su figura ha inspirado a nuevas generaciones de ciclistas que hoy ven en él un ejemplo de esfuerzo, compromiso y dedicación.

Así se vivió el pasillo realizado a Manuel Rodas. (VIDEO: Prensa Libre, Douglas Suruy)

El ciclista quetzalteco, visiblemente emocionado, agradeció el gesto y destacó el orgullo de seguir compitiendo en la Vuelta a Guatemala. “Este pasillo es un reconocimiento al trabajo de muchos años, pero también una motivación para seguir dando lo mejor por el ciclismo guatemalteco”, expresó ante los medios.

De esta manera, la 64 Vuelta a Guatemala no solo dio inicio a una nueva edición cargada de competencia, sino también a un momento histórico en el que el ciclismo nacional rindió homenaje a uno de sus grandes exponentes, Manuel Rodas, ejemplo de constancia, liderazgo y amor por el deporte.