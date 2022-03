Mardoqueo lo hizo de nuevo, conquista Piedra María Tecún en la cuarta etapa de la Vuelta Bantrab

Marqueo paró los cronómetros con un tiempo de 03:45:23, la segunda posición fue para Yeison Reyes del Team Medellín y el tercer lugar para Heiner Parra del Canel´s de México.

Fue una etapa muy dura, no había tenido una buena vuelta, pero hoy venía con buenas condiciones y lo hablamos con mi equipo de querer buscar la etapa y gracias a su apoyo lo logramos. Es una etapa que me gusta, es muy técnica y me siento feliz de volver a ganar en Piedra María Tecún, porque era una carrera que se acoplaba muy bien a mis condiciones, mencionó Vásquez.