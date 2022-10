Nicole Hacohen habla del caso de dopaje y asegura presentará sus argumentos a la UCI

¿Cómo tomó la notificación de la UCI?

Los atletas honestos saben de su trabajo de años y no están preparados para recibir una noticia así. Ha sido difícil, porque cuando recibí la notificación me quedé en shock, aunque estaba tranquila porque sé que esto se va a arreglar. Hay muchas circunstancias que no tienen sentido para mí como atleta para hacer algo malo y de esa magnitud.

¿Cuándo y dónde se le hizo la prueba?

Fue en la Copa el Mundo de Cali, Colombia, donde estuve compitiendo hace tres meses. Generalmente, le hacen las pruebas a los que ganan. En esa competencia me fue bien, aunque en una prueba me descalificaron, pero estaba contenta por mi participación. Fue al final que me llamaron y me hicieron la prueba. En esa ocasión estuvo en duda mi participación porque pensé que tenía covid-19.

Antes de Cali, competí en Estados Unidos, donde me hicieron tres pruebas de dopaje —con resultados negativos—. Después estuve luchando por ir a los Juegos Bolivarianos, pero por problemas políticos no se logró.

¿Qué acciones se tomarán con la UCI?

Con mis abogados internacionales, en este momento es el mismo de Nairo Quintana, hemos estado analizando todas las probabilidades, pero es difícil defender algo cuando no sabemos cómo sucedió. Hemos analizado el tema de la prueba B, pero es algo peligroso abrirla, porque se toma de la misma muestra.

De confirmarse el dopaje, la UCI dictaría cuatro años de suspensión con derecho a llevar un juicio, que es caro. La otra opción, abrir una investigación cooperando con la UCI y que ellos dictaminen una sanción de consecuencia. Tengo todo mi derecho y lo haré para probar que de alguna manera fue una contaminación.

¿Actualmente está suspendida del deporte?

Ahora estoy suspendida provisionalmente, hasta que ellos (UCI) hagan un dictamen del caso. No pude terminar de competir en el Campeonato del Mundo en Francia.

Ha sido un golpe duro para su carrera.

Me ha costado mucho llegar hasta donde estoy, sobre todo clasificar a Guatemala a un mundial. Luché para correr en la modalidad de keirin, porque me quedé sin el apoyo de la Federación por el tema de la suspensión del COI al deporte, pero me quedé por mis medios, porque era una oportunidad grande, pues solo compiten los 24 mejores del mundo.

¿Qué mensaje le puede enviar a los guatemaltecos?

Gracias a las personas que me han apoyado, ya que no he recibido ningún mal comentario. Sé que las personas con quienes he compartido en entrenamientos saben del trabajo duro, que no he llegado lejos de la noche a la mañana. Gracias por creer en mí, y eso me mantiene fuerte en este momento.

