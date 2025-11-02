Óscar Garzón del GW Erco Shimano se corona campeón de la Vuelta a Guatemala 2025

Este domingo 2 de noviembre culminó la edición 64 de la Vuelta Ciclística a Guatemala con la consagración de Óscar Santiago Garzón como campeón.

El joven colombiano de 23 años, oriundo de Cundinamarca, Colombia se llevó el título tras protagonizar una de las batallas más cerradas de los últimos años, definida apenas ayer en la penúltima etapa cuando le arrebató el maillot amarillo a su compatriota Cristian Muñoz del Nu Colombia.

Los 121.3 kilómetros finales se convirtieron en una celebración para Garzón, quien defendió con éxito su ventaja de 10 segundos sobre Carlos Gutiérrez.

La décima y última etapa, disputada en el tradicional circuito de Villa Linda en el Anillo Periférico, fue ganada por el colombiano Alejandro Osorio del Orgullo Paisa con un tiempo de 2:39:12.

Esta Vuelta recorrió un total de 1,234.8 kilómetros distribuidos en 10 etapas alrededor del territorio guatemalteco, desde Puerto Barrios en el Caribe hasta Antigua Guatemala, pasando por la costa sur y el altiplano occidental.

Óscar Garzón escribió su nombre en la historia del ciclismo centroamericano con apenas 23 años, convirtiéndose en uno de los ciclistas más jóvenes en conquistar la Vuelta a Guatemala. El cundinamarqués entró al top 10 de los pedalistas más jóvenes en lograr esta hazaña en la competencia.

Clasificación general final

Top 10:

Óscar Garzón (GW Erco Shimano) Carlos Gutiérrez (Movistar Best PC) Cristian Muñoz (Nu Colombia) Yesid Pira (Hino-One-La Red) Brayan Obando (Movistar Best PC) Juan Carlos López (GW Erco Shimano) Robinson López (GW Erco Shimano) Fredy Toc (ECA Electricidad) Gerson Toc (ECA Electricidad) Rodrigo Contreras (Nu Colombia)

Alejandro Osorio: Campeón de metas volantes y regularidad

El colombiano Alejandro Osorio del Orgullo Paisa cerró con broche de oro su participación al ganar la última etapa y coronarse campeón de dos clasificaciones especiales. Osorio se consagró como el mejor velocista de la Vuelta al conquistar el título de las metas volantes.

Juan Carlos López: Rey de la montaña

Juan Carlos López del GW Erco Shimano se coronó campeón de la clasificación de montaña con 46 puntos acumulados en los ascensos más exigentes de la Vuelta.

Fredy Toc: El mejor guatemalteco

El guatemalteco Fredy Orlando Toc del ECA Electricidad Ciclismo finalizó en octavo lugar de la clasificación general consolidándose como el mejor representante nacional de esta edición 64.

Toc protagonizó actuaciones memorables, especialmente en las etapas de montaña donde brilló junto a los mejores escaladores de la competencia. Su segundo lugar en la octava etapa tras Rodrigo Contreras y su constante presencia en las fugas principales lo posicionan como una de las grandes figuras del ciclismo guatemalteco.

GW Erco Shimano: El mejor equipo

El equipo colombiano GW Erco Shimano dominó la clasificación por equipos. La escuadra verde demostró su profundidad al colocar a tres ciclistas en el top 10: Óscar Garzón (campeón), Juan Carlos López (sexto) y Robinson López (séptimo).

La Vuelta Ciclística a Guatemala 2025 quedará grabada como una de las ediciones más cerradas y emocionantes de la historia.