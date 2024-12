San Silvestre 2024: Alberto González: “Hemos dado lo mejor todo el año, vienen más cosas para 2025”

Este martes se llevó a cabo la Carrera San Silvestre 2024 en la que el experimentado atleta nacional, Alberto González, resultó como ganador. Luego de la victoria, González se mostró muy satisfecho por su actuación y analizó lo que se viene para su carrera en el 2025.

"Estoy muy contento y satisfecho, agradecido con Dios. Fue una carrera bastante dura por la humedad pero logré agarrar buen ritmo", dijo González.

"Hemos dado lo mejor todo el año, hicimos una buena competencia en (los Juegos Bolivarianos de) Ayacucho, ahora se vienen competencias en Estados Unidos, Juegos Centroamericanos y posiblmente el campeonato del mundo, nos vamos a preparar muy bien", aseguró.

Mientras que Viviana Aroche, ganadora en la categoría femenina de la San Silvestre 2024, dijo sentirse muy contenta por lograr su tercer triunfo al hilo en esta carrera.

"Es algo que me he propuesto, ver cuántas San Silvestre puedo ganar a lo largo de mi vida deportiva; hasta que Dios me de vida, salud y fuerza voy a estar aquí", afirmó Aroche.

Respecto a lo que se viene para ella en 2025, la corredora dijo que tiene la mira puesta en los Juegos Centroamericanos y se encuentra "muy motviada" por competir en la Max Tott que se realizará en enero.