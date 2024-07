Era el 27 de julio del 2012 y se celebraba la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Londres. Sentado frente al televisor se encontraba Sebastián Bermúdez, un niño de 11 años, a quien desde ese momento le nació el amor por el deporte.

“Un día tengo que estar allí, no me puedo morir sin experimentar lo que es participar en unos Juegos Olímpicos”, fue lo que dijo cuando vio desfilar a la delegación guatemalteca.

Después de 12 años e inspirado en su padre, Diego Bermúdez, quien compitió en las olimpiadas de Barcelona 1992, Sebastián se decantó por el tiro y alcanzó su sueño olímpico, por lo que París 2024 será su primera experiencia.

“Desde los 11 años me enamoré de este deporte y cuando vi los Juegos de Londres me puse como meta trabajar para poder estar ellos. Mi papá ha sido mi inspiración, él me ha sabido guiar, porque también fue tirador”, manifestó Sebastián.

Camino de éxito

Desde que decidió dedicarse al deporte Sebastián ha sido constante y disciplinado. Tanto así, que a los 16 años ya formaba parte del equipo mayor, donde consiguió estar en su primer mundial.

Las arduas horas de práctica y de ir perfeccionando su técnica lo llevaron a conquistar triunfos muy importantes. Primero fue la doble medalla de oro individual y por equipos en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en San Salvador, y más adelante el doble oro en el Campeonato de las Américas en República Dominicana, donde vio su sueño hacerse realidad, al ganar el boleto a sus primeras justas olímpicas.

“Conseguir la clasificación fue un sentimiento especial, me quité un peso de la espalda porque era en el evento en Dominicana donde iba por esa clasificación. Después de eso ya hubo muchas emociones muy especiales”, dijo.

El 2 de agosto será el debut de Sebastián en París, en la modalidad de skeet que se disputará en el Centro de Tiro de Chaterauroux. Aunque uno de sus objetivos es llegar lo más lejos posible, no se siente presionado porque también quiere disfrutar de su primera fiesta olímpica.

“Prometo hacer mi mayor esfuerzo, dar lo mejor de mí sabiendo que llevo a Guatemala en mi pecho. Me siento preparado y quiero disfrutar estos juegos. Pero estoy consciente que aun disfrutando y haciendo bien las cosas, los resultados pueden venir de la mano”, manifestó.