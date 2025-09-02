Sergio Chumil impresiona en la Vuelta a España: ya está entre los 20 mejores

Después de tomar un día de descanso el lunes 1 de septiembre, la Vuelta a España se reactivó con su décima etapa, la cual se corrió del Parque de la Naturaleza Sendaviva hasta El Ferial Larra Belagua, y contó con 173.5 kilómetros.

Fue un recorrido llano con ciertos tramos de ascenso y una exigente llegada en la montaña, que volvió a poner a prueba las condiciones físicas de los pedalistas.

El ganador de la etapa fue el australiano del UAE Team, Jay Vine, quien cronometró un tiempo de 3.56:24 horas, seguido del español del Movistar Team, Pablo Castrillo, quien ingresó 35 segundos después, y en la tercera posición, su compatriota y compañero de grupeta, Javier Romo.

Entre los mejores 20

El guatemalteco Sergio Chumil volvió a tener una destacada actuación, al mantenerse en el lote principal e ingresar en la posición 36, con un tiempo de 3.59:10, poco más de dos minutos después del ganador.

Como ha sido costumbre, Chumil continúa siendo el mejor de su equipo, Burgos-BH, y tras completar su décima etapa, el tecpaneco dio un salto considerable en la clasificación general individual, al escalar tres posiciones para ubicarse en la posición 20, con 37.43:32.

La competencia cambió de liderato y, de nuevo, el danés Jonas Vingegaard toma el mando, con un tiempo de 37.33:52, destronando al noruego Torstein Træen, quien está a 35 segundos.

Sergio Chumil, pasó de ser el gregario de su equipo para convertirse en el líder del grupo y ha sido el mejor exponente del Burgos-BH. (Foto Prensa Libre: Burgos-BH/Sprint Cycling).

Chumil, por su parte, se encuentra a 9.40 minutos de Vingegaard, pero continúa dando de qué hablar, sobre todo en los medios que cubren el evento, al mostrar un gran nivel en su primera intervención en una de las grandes vueltas del mundo.

Para este miércoles 3 de septiembre, Sergio Chumil podría buscar escalar más posiciones, ya que se enfrentará a una etapa de media montaña, con un recorrido de 157.4 kilómetros, que se correrá en la ciudad de Bilbao.