Vuelta a España 2025: Sergio Chumil resiste el exigente cierre en la montaña de la novena etapa

Terminó una larga y complicada semana para el Burgos-Burpellet, donde milita el guatemalteco Sergio Chumil, luego del abandono de dos pedalistas que dejaron mermado al conjunto morado en la Vuelta a España del 2025.

A pesar de ello, el Burgos-Burpellet ha logrado mantener su presencia en una de las competencias más importantes del mundo del ciclismo, con grandes actuaciones de Sinuhé Fernández, José Luis Faura y, sobre todo, de Chumil.

Este domingo se disputó la novena etapa, con un recorrido de 195.5 kilómetros entre Alfaro y la estación de esquí de Valdezcaray, en España.

Fue una prueba exigente, que combinó velocidad y un cierre en alta montaña. El ganador fue el danés Jonas Vingegaard (Team Visma), con un tiempo de 4.32.10 horas. Vingegaard logró recortar su diferencia con el líder general, el noruego Torstein Træen (Bahrain Victorious), a 37 segundos. Træen ingresó en el puesto 17, con una diferencia de 1.17 minutos respecto del ganador.

Por su parte, Chumil mejoró su desempeño con relación a la etapa del sábado —cuando terminó en el puesto 30—, al finalizar este domingo en el lugar 28, con un tiempo de 4.36.18 horas. El guatemalteco mantuvo el mejor nivel de su equipo y continúa como el mejor posicionado en la clasificación general individual, en el puesto 23.

Originario de Chuachalí, Tecpán, Chimaltenango, Chumil pasó de ser gregario a convertirse en el corredor al que sus compañeros cuidan y respaldan para mantenerlo entre los mejores clasificados de la Vuelta.

Este lunes, la Vuelta a España tendrá su primer día de descanso, que servirá para la recuperación física de los corredores, tras haber recorrido ya 1,428.4 kilómetros.

La décima etapa partirá del Parque de la Naturaleza Sendaviva, en Navarra, y culminará en El Ferial-Larra Belagua, tras 175.3 kilómetros de recorrido. La jornada comenzará en planicie y avanzará en ascenso hasta concluir en una exigente montaña.