Sergio Chumil hace historia tras cerrar la séptima etapa de la Vuelta a España 2025

Sergio Chumil disfruta de momentos dulces en su carrera como ciclista profesional con el Burgos Burpellet BH. El pedalista, orgullo de Técpan, continúa demostrando su fortaleza como escalador, tras finalizada la séptima etapa de la Vuelta a España del 2025.

En la etapa de este día, Chumil resistió en un pequeño grupo posterior al del líder, y entró en meta a solo un minuto del maillot rojo de la carrera, tras recorrer unos exigentes 188 kilómetros.

Su rendimiento le ha valido para posicionarse entre los mejores 30 competidores de la Vuelta. Actualmente, Sergio ocupa la casilla 23 de la clasificación general, a seis minutos del líder, el noruego Torstein Træen, del Team Bahrain Victorious.

El buen momento en la Vuelta también le permitió superar el registro de Antón Darío Villatoro como el guatemalteco que más etapas ha completado en el evento ciclístico español.

Villatoro compitió en dos ediciones de la Vuelta a España como integrante del equipo US Postal Service Cycling Team.

En 1997 completó seis etapas, pero se retiró en la séptima. Por lo tanto, Sergio Chumil, al haber terminado el recorrido este 29 de agosto, superó su marca.

Villatoro también participó en la Vuelta de 1998, pero se retiró tras la tercera etapa.

En cuanto al resto del Burgos Burpellet BH, el equipo confirmó que varios de sus corredores atraviesan un proceso viral, lo cual ha mermado su rendimiento.

“Tanto Mario Aparicio como Eric Fagúndez tuvieron que sufrir para acabar la etapa por diferentes problemas de salud, aunque el principal damnificado de la jornada fue Daniel Cavia. El vallisoletano también comenzó la etapa enfermo y tuvo que bajarse de la bicicleta a mitad de carrera por recomendación médica. Un duro varapalo para el equipo burgalés, que ya ha perdido a dos de sus corredores, tras el abandono de Carlos García Pierna en la cuarta etapa”, comunicó el equipo en su página web oficial.