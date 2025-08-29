Copa Centroamericana 2025: calendario y llaves de cuartos de final

La Copa Centroamericana de la Concacaf concluyó el 28 de agosto la fase de grupos, y un total de ocho clubes de toda la región avanzaron a los cuartos de final del torneo.

Plaza Amador, Sporting San Miguelito, Olimpia, Motagua, Liga Deportiva Alajuelense, Cartaginés, Xelajú MC y Real España se clasificaron a la fase decisiva del campeonato, que otorgará no solo boletos a las semifinales, sino también a la próxima edición de la Copa de Campeones de la Concacaf.

Los partidos de cuartos de final están programados entre el 23 de septiembre y el 2 de octubre. El principal favorito es el cuadro costarricense Liga Deportiva Alajuelense, bicampeón defensor del título.

Por parte de Guatemala participaron en la fase de grupos Antigua GFC, CSD Municipal y Xelajú MC, siendo este último el único en lograr la clasificación.

El cuadro antigüeño quedó en la tercera posición del Grupo A con cuatro puntos. Su desempeño fue de un triunfo, un empate y dos derrotas.

Por su parte, el CSD Municipal finalizó invicto su participación en el Grupo B (un triunfo y tres empates), pero terminó eliminado por diferencial de goles.

Xelajú MC, por su parte, sumó nueve puntos y, pese a ser goleado por Olimpia en la última fecha, terminó en el segundo lugar del Grupo D. Esta es la primera vez que el equipo quetzalteco logra avanzar de la fase de grupos en la Copa Centroamericana.

En su debut en la edición de 2023, el cuadro de Amarini Villatoro quedó eliminado en fase de grupos. Antigua por su parte fue semifinalista en la edición del 2024, mientras que Municipal sigue sin poder avanzar de la primera ronda tras dos participaciones.

Llaves de cuartos de final de la Copa Centroamericana 2025: