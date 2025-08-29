Estos son los equipos clasificados a los cuartos de final de la Copa Centroamericana de la Concacaf

Por Guatemala, el único club que continúa en la competencia es Xelajú MC, que finalizó en la segunda posición del Grupo D. En contraste, Antigua GFC y Municipal quedaron fuera tras no lograr mantenerse en la pelea por el título.

Tras cinco jornadas disputadas y cuatro partidos por equipo, solo ocho clubes siguen en carrera y se enfrentarán en los cuartos de final. Los que avancen a semifinales obtendrán automáticamente su boleto a la Copa de Campeones de Concacaf.

Los equipos que caigan en los cuartos de final tendrán una última oportunidad: jugarán un repechaje a ida y vuelta por dos cupos más en la Copa de Campeones, torneo en el que ya esperan los representantes de México, la MLS y el Caribe.

En el caso de Municipal, el equipo estuvo cerca de avanzar, pero quedó fuera por tener menos goles anotados tras empatar en puntos con Real España de Honduras. Su último partido fue un emocionante 4-4 en condición de visita frente a Herediano de Costa Rica.

Por su parte, Antigua GFC necesitaba ganar en su visita a Liga Deportiva Alajuelense, pero cayó 1-0 y también se despidió del certamen.

Con los cruces de cuartos de final definidos, la Copa Centroamericana entra en su etapa decisiva, donde cada gol puede marcar la diferencia entre la gloria y la eliminación.

Para Guatemala, toda la ilusión se concentra ahora en Xelajú MC, el único representante nacional que mantiene vivo el sueño de avanzar y alcanzar un lugar en la Copa de Campeones de la Concacaf 2025.

Las series de cuartos de final se disputarán del 23 al 25 de septiembre los partidos de ida y del 30 de septiembre al 2 de octubre los encuentros de vuelta.

Equipos clasificados a cuartos de final

Equipos Puntos