Estos son los equipos clasificados a los cuartos de final de la Copa Centroamericana de la Concacaf

Deportes

Estos son los equipos clasificados a los cuartos de final de la Copa Centroamericana de la Concacaf

Con la conclusión de la quinta jornada, quedaron definidos los ocho equipos que disputarán las series de cuartos de final de la Copa Centroamericana, donde por Guatemala solo Xelajú MC estará presente.

|

Xelajú MC es el único equipo de Guatemala que jugará los cuartos de final de la Copa Centroamericana. (Foto Prensa Libre).

Por Guatemala, el único club que continúa en la competencia es Xelajú MC, que finalizó en la segunda posición del Grupo D. En contraste, Antigua GFC y Municipal quedaron fuera tras no lograr mantenerse en la pelea por el título.

Tras cinco jornadas disputadas y cuatro partidos por equipo, solo ocho clubes siguen en carrera y se enfrentarán en los cuartos de final. Los que avancen a semifinales obtendrán automáticamente su boleto a la Copa de Campeones de Concacaf.

Los equipos que caigan en los cuartos de final tendrán una última oportunidad: jugarán un repechaje a ida y vuelta por dos cupos más en la Copa de Campeones, torneo en el que ya esperan los representantes de México, la MLS y el Caribe.

En el caso de Municipal, el equipo estuvo cerca de avanzar, pero quedó fuera por tener menos goles anotados tras empatar en puntos con Real España de Honduras. Su último partido fue un emocionante 4-4 en condición de visita frente a Herediano de Costa Rica.

LECTURAS RELACIONADAS

Municipal es eliminado de la Copa Centroamericana: Así queda la tabla de posiciones del grupo B

Derrickson Quirós (c) de Xelajú controla el balón durante un partido de la fase de grupos de la Copa Centroamericana.

Xelajú es goleado pero avanza: Así finalizó la tabla del Grupo D de la Copa Centroamericana

Por su parte, Antigua GFC necesitaba ganar en su visita a Liga Deportiva Alajuelense, pero cayó 1-0 y también se despidió del certamen.

Con los cruces de cuartos de final definidos, la Copa Centroamericana entra en su etapa decisiva, donde cada gol puede marcar la diferencia entre la gloria y la eliminación.

Para Guatemala, toda la ilusión se concentra ahora en Xelajú MC, el único representante nacional que mantiene vivo el sueño de avanzar y alcanzar un lugar en la Copa de Campeones de la Concacaf 2025.

Las series de cuartos de final se disputarán del 23 al 25 de septiembre los partidos de ida y del 30 de septiembre al 2 de octubre los encuentros de vuelta.

Equipos clasificados a cuartos de final

Equipos Puntos

  • Plaza Amador (PAN)                12 +5
  • CD Olimpia (HON)                  10 +8
  • Motagua (HON)                        8 +4
  • Sporting SM (PAN)                   7 -1
  • Xelajú MC (GUA)                      9 +5
  • Alejuelense (CRC)                   9 +2
  • Cartaginés (CRC)                     7 +9
  • Real España (HON)                 6 +2

ESCRITO POR:

Fernando López R.

Periodista de Prensa Libre, especializado en deportes con más de 20 años de experiencia como reportero y editor. Reconocido por coberturas como los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, Pekín 2008 y Londres 2012.

Lee más artículos de Fernando López R.

ARCHIVADO EN:

Copa Centroamericana 2025 Futbol nacional Xelajú MC 
ACERCA DE footer-list-title__chevron
SUSCRIPCIÓNfooter-list-title__chevron
CONTACTOfooter-list-title__chevron
SÍGANOS EN
Facebook Prensa Libre
Instagram Prensa Libre
X Prensa Libre
Tiktok Prensa Libre
Linkedin Prensa Libre
Youtube Prensa Libre
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Prensa Libre