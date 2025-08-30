Chumil sigue firme en la Vuelta a España después de 8 etapas pese a los golpes para el Burgos-BH

Sergio Chumil volvió a completar con éxito una nueva jornada en la Vuelta a España 2025. El ciclista guatemalteco del Burgos-Burpellet-BH finalizó la etapa 8 con el mismo tiempo que el ganador Jasper Philipsen, confirmando su regularidad en una de las carreras más duras del calendario.

En la clasificación general, Chumil se mantiene a 6 minutos y 24 segundos del líder, el noruego Torstein Traeen del Bahrain-Victorious. Además, dentro de la tabla de los jóvenes, conserva su lugar a 3 minutos y 31 segundos de Giulio Pellizari, quien encabeza esa categoría.

El triunfo del día correspondió al belga Jasper Philipsen, corredor del Alpecin, que se impuso en un gran remate al italiano Elia Viviani del Lotto. El podio lo completó Ethan Vernon del Israel Premier Tech, consolidando así una llegada marcada por la potencia de los velocistas.

Aunque el resultado fue positivo para el guatemalteco, la etapa dejó una noticia negativa para el Burgos-BH. El uruguayo Eric Fagúndez tuvo que abandonar la carrera tras no recuperarse de un virus que ya había obligado a bajarse a sus compañeros Carlos García y Daniel Gavia.

Con esta baja, el equipo acumula tres retirados en lo que va de la ronda ibérica, lo que supone un golpe importante para sus aspiraciones colectivas. La plantilla afronta el reto con menos efectivos y con la obligación de reacomodar su estrategia en cada jornada.

El director del equipo, Jetse Bol, explicó a TVE la complicada situación que atraviesan: “Hemos pasado un par de días duros con dos chicos que se han tenido que bajar y dos más que no están al 100%. Son días difíciles, pero seguimos buscando oportunidades. Eric Fagúndez y Mario Aparicio tuvieron ayer un día bastante duro.”

A pesar de los contratiempos, el Burgos-BH mantiene su espíritu combativo. La formación española sigue mostrando presencia en la carrera y confía en aprovechar las oportunidades que se presenten en las siguientes etapas, especialmente en fugas y llegadas en grupos reducidos.

En ese contexto, la constancia de Sergio Chumil se ha convertido en una de las notas positivas para el equipo. El guatemalteco continúa acumulando experiencia y kilómetros en su primera Vuelta a España, consolidándose como un referente para el ciclismo centroamericano en la élite mundial.