Todo listo para la IV Copa Herbalife J60: uno de los torneos juveniles más importantes de la región

La IV edición de la Copa Herbalife reunirá en Guatemala a más de 110 tenistas de más de 20 países del 14 al 21 de febrero, consolidándose como uno de los torneos juveniles más importantes de la región.

IV edición de la Copa Herbalife. Este torneo forma parte del ITF World Tennis Tour Junior.(Foto Prensa Libre: Cortesía).

Este miércoles 11 de febrero se llevó a cabo la conferencia de prensa de la IV edición de la Copa Herbalife. Este torneo forma parte del ITF World Tennis Tour Junior, dirigido a jugadores menores de 18 años.

El torneo vuelve a realizarse en Guatemala gracias al patrocinio de Herbalife. Se encuentra en la categoría J60, lo que significa que otorga 60 puntos ITF al campeón, 36 al finalista, 18 a los semifinalistas, 10 a los cuartofinalistas y 5 puntos a quienes alcancen los octavos de final.

La IV edición de la Copa Herbalife se desarrollará en las canchas del Club Alemán, zona 15 de la Ciudad de Guatemala, del 14 al 21 de febrero, con la participación de más de 20 países y 110 atletas, consolidándose como una de las competencias juveniles más relevantes de la región.

Las modalidades que se disputarán serán individuales y dobles, tanto en la rama masculina como en la femenina.

Las rondas de clasificación se jugarán el sábado 14 y domingo 15 de febrero, con la participación de 32 atletas en la rama masculina y 32 en la femenina, quienes no cuentan con suficientes puntos para ingresar directamente al cuadro principal. De ellos, cuatro clasificarán al cuadro principal en cada rama.

El cuadro principal iniciará el lunes 16 de febrero con la modalidad de individuales, y el martes 17 con dobles, a partir de las 9.00 horas. El jueves 19 se jugarán los cuartos de final; el viernes 20 se disputarán las semifinales de individuales y la gran final de dobles, mientras que el sábado 21 se celebrarán las finales masculina y femenina.

