VIDEO | En medio de la calle, así entrena el campeón nacional de boxeo amateur Estuardo Guerra

Guerra contesta tranquilo que debido a las medidas de prevención contra el Covid 19 el aforo permitido dentro de la casa del deportista, espacio que tienen habilitado para practicar, no permite que todos los que se dedican a esta disciplina se puedan desempeñar libremente.

“Faltan instalaciones deportivas. Acá en Cuilapa no tenemos un lugar donde entrenar o realizar una práctica deportiva. Entonces toca venir aquí a la calle. Ya que por ser día sábado, la casa del deportista pues se encuentra cerrada y no hay una instalación dónde ir a recrearse o realizar ejercicio”, comentó al en vivo de aquel medio.

“Estamos en inicio de preparación porque ya viene el año de competencia. Estamos iniciando el año entonces queremos ir al cien a esta nueva competencia”, continuó.

“Atletas de boxeo de Santa Rosa son aproximadamente 50-60, acabamos de tener varias medallas de bronce o de plata. Lo que necesitamos son instalaciones deportivas dignas porque la verdad aquí en cuilapa no tenemos. Hay apoyo a más deportes pero no tenemos para una recreación deportiva”, lamentó.

“Gracias a Dios la Federación de Boxeo nos ha apoyado bastante pero lamentablemente por los aforos o los semáforos de lo del COVID pues no pueden entrenar varias personas en un cuarto”, explicó.

“La instalación que tenemos es de 4×4 metros, entonces no cabemos 40-50 atletas y no es permitido. Por lo que si necesitamos el apoyo del pueblo para tener una instalación digna. Si no podemos contar con lo que son sacos para golpear por lo menos una instalación dónde ir a correr a realizar sombra o estos ejercicios que estamos haciendo”, finalizó antes de reconocer que están esperando confirmación por parte de la Federación para su próxima competencia y así poder traer “el tricampeonato a Santa Rosa”.

Esta no es la primera vez que Estuardo manifiesta que no existe apoyo por parte de las autoridades responsables del Boxeo nacional.

En agosto del año pasado habló para El Blog de las MMA y también expresó su pesar por que “acá en Guatemala no hay oportunidades”.