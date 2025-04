Viviana Aroche impone nuevo récord nacional en la prueba de los 10,000 metros

La atleta guatemalteca Viviana Aroche sigue escribiendo una exitosa historia en su carrera al superar sus propias marcas.

En esta ocasión, Aroche tuvo la oportunidad de competir en el Bryan Clay Invitational, que se realizó en Azusa Pacific University, en Estados Unidos, el pasado 16 de abril en la exigente prueba de los 10,000 metros.

Aroche tuvo una destacada participación junto a rivales de gran nivel, dejando buenas sensaciones.

La atleta llegó con buen ritmo tras haber ganado la Max Tott y los 10K de la Ciudad, carrera que le sirvió para tener buenas condiciones de cara a su primera competencia internacional.

Así lo dejó marcado Viviana, ya que logró establecer un nuevo récord nacional, con un tiempo de 00:32.45.91, superando el mismo que había sido impuesto por ella en el 2023 con registro de 00:33:10.80.

"Me siento muy contenta porque era un reto bajar el tiempo en los 10,000. Estoy abriendo temporada y bajar el récord que tenía hace dos años; me he preparado desde el año pasado porque estoy enfocada para los Juegos Centroamericanos", dijo Aroche.

La corredora continuará con su preparación, ya que será una de las cartas fuertes para Guatemala en las próximas justas que abren el camino del ciclo olímpico 2028.

Aroche se enfoca en sus próximas competencias, ya que en mayo tendrá un campamento en España, donde entrenará en los 1,500 y 5,000 metros.

González destaca

Mientras que Alberto González también, campeón de la Max Tott a principio de año, tuvo la oportunidad de estar presente en el mismo certamen e igual forma en los 10,000 metros.

El maratonista olímpico en París 2024 hizo una buena carrera; a pesar de que esta no es su especialidad, logró un buen tiempo de 00:28:40.29, que le permitió ingresar en el puesto 18.

González es el máximo referente del atletismo guatemalteco y candidato a la medalla de oro de los próximos Juegos Centroamericanos que se desarrollarán en el mes de octubre en nuestro país.

"La verdad es que fue una carrera muy dura, me costó mucho, pero estoy satisfecho porque mejoré mi tiempo de 00:28.57 . Bajé al 00:28.40 y estoy contento porque di lo mejor que pude y ahora continuaré preparándome en mi especialidad, que es la ruta", declaró González.