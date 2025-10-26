Vuelta a Guatemala 2025: Detalles de la tercera etapa que partirá desde Monjas, Jalapa

Tras dos jornadas intensas donde el costarricense Sebastián Calderón conquistó la segunda etapa y el colombiano Cristian Camilo Muñoz asumió el liderato de la clasificación general, la Vuelta Ciclística a Guatemala 2025 continúa este domingo con su tercera etapa, considerada una de las más exigentes en cuanto a cantidad de ascensos.

Los 139 ciclistas de 24 equipos enfrentarán un recorrido de 126 kilómetros que partirá desde Monjas, Jalapa, y atravesará los departamentos de El Progreso, Jutiapa, Santa Rosa y Guatemala antes de finalizar en Fraijanes. Esta etapa incluye ocho premios de montaña y tres metas volante.

El guatemalteco Edgar Torres, ubicado en tercer lugar de la general a solo 9 segundos del líder, tendrá una oportunidad crucial para acercarse o incluso tomar el maillot de líder en su terreno favorito.

Recorrido de la tercera etapa

Jalapa:

Monjas (salida)

El Progreso:

Paso por el departamento

Jutiapa:

Jutiapa

El Molino

Los Esclavos

Santa Rosa:

Barberena

Amberes

Guatemala:

El Salitre

El Chocolate

Fraijanes (meta)

Horarios y detalles técnicos

Hora de reunión: 9:00 a.m. frente a la municipalidad de Monjas

9:00 a.m. frente a la municipalidad de Monjas Cierre de firmas: 9:50 a.m.

9:50 a.m. Salida oficial: 10:00 a.m.

Metas volantes y premios de montaña

La tercera etapa incluye tres metas volantes y ocho premios de montaña distribuidos a lo largo de los 126 kilómetros de recorrido.

Metas volantes:

Ciudad Amayito - km 35 La Isla Gasolinera Shell - km 73.3 Aldea Amberes - km 107

Premios de montaña: