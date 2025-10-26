Vuelta a Guatemala 2025: Detalles de la tercera etapa que partirá desde Monjas, Jalapa

Deporte Nacional

Vuelta a Guatemala 2025: Detalles de la tercera etapa que partirá desde Monjas, Jalapa

La jornada del domingo 26 de octubre recorrerá 126 kilómetros hasta Fraijanes con ocho premios de montaña distribuidos a lo largo del recorrido.

Alejandra Soher

Alejandra Soto

|

time-clock

Tras dos jornadas intensas donde el costarricense Sebastián Calderón conquistó la segunda etapa y el colombiano Cristian Camilo Muñoz asumió el liderato de la clasificación general, la Vuelta Ciclística a Guatemala 2025 continúa este domingo con su tercera etapa, considerada una de las más exigentes en cuanto a cantidad de ascensos.

Los 139 ciclistas de 24 equipos enfrentarán un recorrido de 126 kilómetros que partirá desde Monjas, Jalapa, y atravesará los departamentos de El Progreso, Jutiapa, Santa Rosa y Guatemala antes de finalizar en Fraijanes. Esta etapa incluye ocho premios de montaña y tres metas volante.

El guatemalteco Edgar Torres, ubicado en tercer lugar de la general a solo 9 segundos del líder, tendrá una oportunidad crucial para acercarse o incluso tomar el maillot de líder en su terreno favorito.

LECTURAS RELACIONADAS

Mardoqueo Vázquez (Foto Prensa Libre: Érick Ávila).

Mardoqueo Vásquez: "Las fuerzas alcanzaron en el último tramo y gracias a Dios llegué entre los primeros"

chevron-right

Sebastián Calderón del 7C Economy gana la segunda etapa de la Vuelta a Guatemala 2025

chevron-right

Recorrido de la tercera etapa

Jalapa:

  • Monjas (salida)

El Progreso:

  • Paso por el departamento

Jutiapa:

  • Jutiapa
  • El Molino
  • Los Esclavos

Santa Rosa:

  • Barberena
  • Amberes

Guatemala:

  • El Salitre
  • El Chocolate
  • Fraijanes (meta)

Horarios y detalles técnicos

  • Hora de reunión: 9:00 a.m. frente a la municipalidad de Monjas
  • Cierre de firmas: 9:50 a.m.
  • Salida oficial: 10:00 a.m.

Metas volantes y premios de montaña

La tercera etapa incluye tres metas volantes y ocho premios de montaña distribuidos a lo largo de los 126 kilómetros de recorrido.

Metas volantes:

  1. Ciudad Amayito - km 35
  2. La Isla Gasolinera Shell - km 73.3
  3. Aldea Amberes - km 107

Premios de montaña:

  1. El Pino - 3ra categoría - km 13
  2. Quesada - 4ta categoría - km 42.5
  3. Aldea Tunillas - 3ra categoría - km 48.7
  4. Polideportivo Barberena - 2da categoría - km 90.3
  5. El Junquillo - 4ta categoría - km 93.4
  6. Aldea Yumanes Mojón 32 - 2da categoría - km 115.7
  7. Aldea El Chocolate - 2da categoría - km 120.4
  8. Fraijanes - 4ta categoría - km 125

ARCHIVADO EN:

Así va la vuelta Guate 2025 Vuelta a Guatemala 2025 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS