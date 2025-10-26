Deporte Nacional
Vuelta a Guatemala 2025: Detalles de la tercera etapa que partirá desde Monjas, Jalapa
La jornada del domingo 26 de octubre recorrerá 126 kilómetros hasta Fraijanes con ocho premios de montaña distribuidos a lo largo del recorrido.
Tras dos jornadas intensas donde el costarricense Sebastián Calderón conquistó la segunda etapa y el colombiano Cristian Camilo Muñoz asumió el liderato de la clasificación general, la Vuelta Ciclística a Guatemala 2025 continúa este domingo con su tercera etapa, considerada una de las más exigentes en cuanto a cantidad de ascensos.
Los 139 ciclistas de 24 equipos enfrentarán un recorrido de 126 kilómetros que partirá desde Monjas, Jalapa, y atravesará los departamentos de El Progreso, Jutiapa, Santa Rosa y Guatemala antes de finalizar en Fraijanes. Esta etapa incluye ocho premios de montaña y tres metas volante.
El guatemalteco Edgar Torres, ubicado en tercer lugar de la general a solo 9 segundos del líder, tendrá una oportunidad crucial para acercarse o incluso tomar el maillot de líder en su terreno favorito.
Recorrido de la tercera etapa
Jalapa:
- Monjas (salida)
El Progreso:
- Paso por el departamento
Jutiapa:
- Jutiapa
- El Molino
- Los Esclavos
Santa Rosa:
- Barberena
- Amberes
Guatemala:
- El Salitre
- El Chocolate
- Fraijanes (meta)
Horarios y detalles técnicos
- Hora de reunión: 9:00 a.m. frente a la municipalidad de Monjas
- Cierre de firmas: 9:50 a.m.
- Salida oficial: 10:00 a.m.
Metas volantes y premios de montaña
La tercera etapa incluye tres metas volantes y ocho premios de montaña distribuidos a lo largo de los 126 kilómetros de recorrido.
Metas volantes:
- Ciudad Amayito - km 35
- La Isla Gasolinera Shell - km 73.3
- Aldea Amberes - km 107
Premios de montaña:
- El Pino - 3ra categoría - km 13
- Quesada - 4ta categoría - km 42.5
- Aldea Tunillas - 3ra categoría - km 48.7
- Polideportivo Barberena - 2da categoría - km 90.3
- El Junquillo - 4ta categoría - km 93.4
- Aldea Yumanes Mojón 32 - 2da categoría - km 115.7
- Aldea El Chocolate - 2da categoría - km 120.4
- Fraijanes - 4ta categoría - km 125