⁠Xelajú MC vs Alajuelense: El campeón tendrá un gran beneficio para la Copa de Campeones de Concacaf

La final entre Xelajú MC y LD Alajuelense que se define este miércoles 3 de diciembre en el Estadio Cementos Progreso tiene mucho más en juego que solo el título de campeón centroamericano.

El equipo que resulte vencedor obtendrá un beneficio crucial: clasificación directa a los Octavos de Final de la Copa de Campeones Concacaf 2026.

Para Alajuelense, sería su tercer título consecutivo de Copa Centroamericana, consolidando su hegemonía regional. Para Xelajú y Guatemala, representaría un logro histórico sin precedentes: el primer campeonato centroamericano para un club guatemalteco y el acceso directo a una fase avanzada del torneo más importante de clubes de la región.

Ambos equipos, Xelajú MC y Alajuelense, ya tienen asegurada su participación en la Copa de Campeones Concacaf 2026 por haber alcanzado la final de la Copa Centroamericana. Sin embargo, el campeón recibirá un beneficio adicional importante: saltarse la fase de grupos e ir directamente a los Octavos de Final.

Este pase directo significa que el campeón evitará la desgastante fase de grupos y entrará al torneo en una instancia más avanzada, enfrentando desde el principio a los mejores equipos de México, Estados Unidos y la región. Es una ventaja significativa que puede marcar la diferencia en la competencia.

El subcampeón, por su parte, deberá comenzar desde la fase de grupos junto con los otros equipos clasificados de Centroamérica y el Caribe, donde buscará avanzar a los Octavos de Final mediante sus propios méritos.

Equipos ya clasificados a la Copa de Campeones 2026

La 61.ª edición de la Copa de Campeones Concacaf se llevará a cabo de febrero a mayo de 2026 y ya cuenta con varios equipos confirmados de diferentes competencias regionales.

De México (Liga MX): Club América (campeón), CF Monterrey (subcampeón), Deportivo Toluca FC, Cruz Azul, Tigres UANL y Pumas UNAM clasificaron por su desempeño en la temporada 2024-25.

De Estados Unidos (MLS): Seattle Sounders FC (campeón de Leagues Cup con pase directo a Octavos), LA Galaxy, Inter Miami CF, Philadelphia Union (Supporters' Shield), San Diego FC (campeón Conferencia Oeste), Vancouver Whitecaps FC y FC Cincinnati.

De Canadá: Forge FC (Premier League Shield), Vancouver FC (Canadian Championship) y Atlético Ottawa (campeón CPL 2025).

De Centroamérica: LD Alajuelense, Club Xelajú MC, Real España, Club Olimpia (semifinalistas de Copa Centroamericana), CS Cartaginés y Sporting San Miguelito (ganadores del Repechaje).

Del Caribe: Mount Pleasant FA y O&M FC (finalistas de Copa del Caribe).

Otros: Nashville SC (campeón Open Cup de EE.UU.).

Para Guatemala, la participación de Xelajú MC en la Copa de Campeones Concacaf 2026 representa una nueva oportunidad de demostrar el nivel del fútbol guatemalteco en el escenario regional más importante.

Para Alajuelense, el tricampeonato consolidaría su dominio absoluto en la región centroamericana y reafirmaría su estatus como el mejor club del istmo. Los manudos ya cuentan con la experiencia de haber participado en las últimas ediciones de la Copa de Campeones con buenos resultados.