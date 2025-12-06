A Athletic Bilbao le alcanzó con un gol para derrotar a Atlético de Madrid en el estadio la Catedral

En el duelo entre Athletic Bilbao y Atlético de Madrid, válido por la fecha 15 de la Liga, el equipo anfitrión obtuvo una victoria por 1 a 0 en el estadio la Catedral. Fue Álex Berenguer quien marcó el gol para los Leones en el minuto 39 del segundo tiempo.

Tras una asistencia de Nico Williams, el volante anotó con un excelente remate desde el semicírculo.

El mejor jugador del partido fue Álex Berenguer. El centrocampista de Athletic Bilbao marcó 1 gol, hizo 15 pases claves y buscó 2 veces el arco contrario.

Nico Williams fue otro de los jugadores clave. El centrocampista de Athletic Bilbao fue preciso con 27 pases efectivos y buscó 3 veces el arco contrario.

El técnico de Ath. Bilbao, Ernesto Valverde, propuso una formación 4-5-1 con Unai Simón en el arco; Jesús Areso, Aitor Paredes, Aymeric Laporte y Yuri Berchiche en la línea defensiva; Iñigo Ruiz, Mikel Jauregizar, Álex Berenguer, Oihan Sancet y Nico Williams en el medio; y Gorka Guruzeta en el ataque.

Por su parte, el equipo de Diego Simeone salió a la cancha con un esquema 4-4-2 con Jan Oblak bajo los tres palos; Nahuel Molina, Marc Pubill, Clément Lenglet y Dávid Hancko en defensa; Giuliano Simeone, Conor Gallagher, Pablo Barrios y Nicolás González en la mitad de cancha; y Thiago Almada y Julián Álvarez en la delantera.

Alejandro Muñiz Ruiz fue el árbitro que dirigió el partido en el estadio la Catedral.

El próximo partido de los Leones en el campeonato será como visitante ante Celta, mientras que el Atleti recibirá a Valencia.

Con este resultado, el anfitrión del partido llega a 23 puntos y se ubica en el séptimo puesto. Por su parte, el equipo visitante se queda en 31 unidades y está en el cuarto lugar en el torneo.

Cambios en Athletic Bilbao

32′ 1T – Salió Aymeric Laporte por Dani Vivian

81′ 2T – Salieron Oihan Sancet por Urko Izeta y Jesús Areso por Andoni Gorosabel

Amonestados en Athletic Bilbao:

13′ 1T Mikel Jauregizar (Conducta antideportiva), 19′ 1T Iñigo Ruiz (Conducta antideportiva) y 27′ 1T Aymeric Laporte (Conducta antideportiva)

Cambios en Atlético de Madrid

45′ 2T – Salió Conor Gallagher por Koke

61′ 2T – Salieron Clément Lenglet por Matteo Ruggeri y Thiago Almada por Alexander Sorloth

65′ 2T – Salieron Julián Álvarez por Antoine Griezmann, Iñigo Ruiz por Alejandro Rego y Gorka Guruzeta por Unai Gómez

71′ 2T – Salió Nicolás González por Giacomo Raspadori

Amonestados en Atlético de Madrid: