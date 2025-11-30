A Espanyol no le sobró nada, pero venció a Celta por 1 a 0 con un gol agónico

Los Celestes y los Espanyolistas se enfrentaron en el estadio el Estadio de Balaídos por la fecha 14 de la Liga y el duelo terminó 0-1 a favor de la visita. Fue en el minuto 40 del segundo tiempo cuando Kike García hizo que los Espanyolistas anotaran el único gol del encuentro.

El mejor jugador del partido fue Kike García. El atacante de Espanyol anotó 1 gol y efectuó 8 pases correctos.

Leandro Cabrera se destacó por su sólida defensa. El defensa de Espanyol tuvo un buen nivel por despejar 3 pelotas peligrosas.

El delantero Borja Iglesias del Celta humilló a su marca tirándole un estupendo caño a los 28 minutos de la primera etapa.

El técnico de Celta, Claudio Giráldez, propuso una formación 3-4-3 con Ionut Radu en el arco; Javier Rodríguez, Carl Starfelt y Marcos Alonso en la línea defensiva; Javi Rueda, Fran Beltrán, Miguel Román y Sergio Carreira en el medio; y Iago Aspas, Borja Iglesias y Bryan Zaragoza en el ataque.

Por su parte, el equipo de José González Álvarez salió a la cancha con un esquema 4-5-1 con Marko Dmitrovic bajo los tres palos; Omar el Hilali, Fernando Calero, Leandro Cabrera y Carlos Romero en defensa; Pol Lozano, Urko Gonzalez, Tyrhys Dolan, Ramón Terrats y Pere Milla en la mitad de cancha; y Roberto Fernández en la delantera.

Isidro Díaz de Mera Escuderos fue el árbitro que dirigió el partido en el estadio el Estadio de Balaídos.

El próximo partido de los Celestes en el campeonato será como visitante ante Real Madrid, mientras que los Espanyolistas recibirán a Rayo Vallecano.

Con este resultado, el anfitrión del partido llega a 16 puntos y se ubica en el décimo segundo puesto. Por su parte, el equipo visitante se queda en 24 unidades y está en el sexto lugar en el torneo.

Cambios en Celta

69′ 2T – Salieron Javi Rueda por Ilaix Moriba y Iago Aspas por Jones El-Abdellaoui

78′ 2T – Salieron Borja Iglesias por Williot Swedberg y Fran Beltrán por Pablo Duran

87′ 2T – Salió Miguel Román por Ferrán Jutglà

Amonestado en Celta:

49′ 2T Ferrán Jutglà (Discutir con un rival)

Cambios en Espanyol

59′ 2T – Salió Ramón Terrats por Kike García

75′ 2T – Salieron Fernando Calero por Clemens Riedel, Roberto Fernández por Edu Expósito y Pere Milla por Jofre Carreras

89′ 2T – Salió Tyrhys Dolan por José Salinas

Amonestados en Espanyol: