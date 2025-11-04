A Liverpool le alcanzó con un gol para derrotar a Real Madrid en el estadio Anfield

En el duelo entre Liverpool y Real Madrid, válido por la fecha 4 de la Champions, el equipo anfitrión obtuvo una victoria por 1 a 0 en el estadio Anfield. Fue Alexis Mac Allister quien marcó el gol para Liverpool en el minuto 15 del segundo tiempo.

El volante conectó de cabeza y venció al portero rival tras un pase de Dominik Szoboszlai.

El mejor jugador del partido fue Alexis Mac Allister. El centrocampista de Liverpool marcó 1 gol, hizo 34 pases claves, robó 3 pelotas y buscó 4 veces el arco contrario.

Dominik Szoboszlai fue otro de los jugadores clave. El centrocampista de Liverpool fue preciso con 32 pases efectivos y buscó 5 veces el arco contrario.

El técnico de Liverpool, Arne Slot, propuso una formación 4-3-3 con Giorgi Mamardashvili en el arco; Conor Bradley, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk y Andrew Robertson en la línea defensiva; Dominik Szoboszlai, Ryan Gravenberch y Alexis Mac Allister en el medio; y Mohamed Salah, Hugo Ekitike y Florian Wirtz en el ataque.

Por su parte, el equipo de Xabier Alonso Olano salió a la cancha con un esquema 4-5-1 con Thibaut Courtois bajo los tres palos; Federico Valverde, Éder Militão, Dean Huijsen y Álvaro Carreras en defensa; Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni, Arda Güler, Vinicius Júnior y Jude Bellingham en la mitad de cancha; y Kylian Mbappé en la delantera.

István Kovács fue el árbitro que dirigió el partido en el estadio Anfield.

El próximo partido de Liverpool en el campeonato será como local ante PSV, mientras que los Merengues visitarán a Olympiacos.

Cambios en Liverpool

78′ 2T – Salieron Alexis Mac Allister por Curtis Jones y Hugo Ekitike por Cody Gakpo

87′ 2T – Salió Andrew Robertson por Milos Kerkez

88′ 2T – Salió Florian Wirtz por Federico Chiesa

Amonestado en Liverpool:

6′ 2T Alexis Mac Allister (Sujetar al rival para impedirle avanzar)

Cambios en Real Madrid

68′ 2T – Salió Eduardo Camavinga por Rodrygo

81′ 2T – Salió Arda Güler por Trent Alexander-Arnold

89′ 2T – Salió Federico Valverde por Brahim Díaz

Amonestados en Real Madrid: