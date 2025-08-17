A puro gol, Athletic Bilbao se quedó con la victoria frente a Sevilla por 3 a 2

Un partido entretenido y cambiante se vivió en el estadio la Catedral, con los Leones como justo vencedor en la fecha 1, con un 3 a 2. Por la fecha 1 de la Liga, los Leones y los Sevillistas protagonizaron este domingo un partido que no defraudó y terminó ganando el conjunto anfitrión por 3-2. Fue un enfrentamiento muy peleado y con mucha energía, que llegó a mantener un tanteador igualado en 2 gracias a los goles de Nico Williams (35′ 1T, de penal) y de Maroan Sannadi (42′ 1T, de jugada) por el lado de Athletic Bilbao, y de Dodi Lukebakio (14′ 2T) y Lucien Agoumé (26′ 2T) para Sevilla. Cuando el empate parecía inevitable, Robert Navarro anotó tras una jugada, poniendo el 3 a 2 definitivo para la escuadra de Ernesto Valverde en el minuto 35 del segundo tiempo.

El palo salvó a ambos equipos en los disparos de Nico Williams para Athletic Bilbao y del delantero Dodi Lukebakio de Sevilla.

El mejor jugador del partido fue Robert Navarro. El centrocampista de Athletic Bilbao marcó 1 gol, hizo 24 pases claves y robó 2 pelotas.

Nico Williams fue otro de los jugadores clave. El centrocampista de Athletic Bilbao marcó 1 gol y dio 19 pases correctos y buscó 5 veces el arco contrario.

El técnico de Ath. Bilbao, Ernesto Valverde, propuso una formación 4-5-1 con Unai Simón en el arco; Jesús Areso, Dani Vivian, Aitor Paredes y Yuri Berchiche en la línea defensiva; Iñigo Ruiz, Mikel Jauregizar, Iñaki Williams, Álex Berenguer y Nico Williams en el medio; y Maroan Sannadi en el ataque.

Por su parte, el equipo de Matías Almeyda salió a la cancha con un esquema 4-3-3 con Orjan Nyland bajo los tres palos; Juanlu Sánchez, Andrés Castrín, Kike Salas y José Ángel Carmona en defensa; Djibril Sow, Nemanja Gudelj y Lucien Agoumé en la mitad de cancha; y Dodi Lukebakio, Akor Adams y Stanis Idumbo en la delantera.

Francisco Hernández Maeso fue el árbitro que dirigió el partido en el estadio la Catedral.

El próximo partido de los Leones en el campeonato será como local ante Rayo Vallecano, mientras que los Sevillistas recibirán a Getafe.

Con este resultado, el anfitrión del partido llega a 3 puntos y se ubica en el quinto puesto. Por su parte, el equipo visitante aún no sumó unidades y está en el décimo quinto lugar en el torneo.

Cambios en Athletic Bilbao

65′ 2T – Salieron Álex Berenguer por Robert Navarro y Maroan Sannadi por Gorka Guruzeta

76′ 2T – Salió Iñigo Ruiz por Mikel Vesga

82′ 2T – Salieron Nico Williams por Alejandro Rego y Jesús Areso por Andoni Gorosabel

Cambios en Sevilla

45′ 2T – Salió Stanis Idumbo por Chidera Ejuke

70′ 2T – Salió Andrés Castrín por Adnan Januzaj

81′ 2T – Salió Nemanja Gudelj por Marcão

86′ 2T – Salió Djibril Sow por Isaac Romero

Amonestados en Sevilla: