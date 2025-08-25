Adrián Liso ayudó con doblete a Getafe en victoria frente a Sevilla

Con menos posesión pero más contundencia, Getafe venció a Sevilla, que tuvo mayor dominio del balón (66%) durante todo el partido.
El desempeño Adrián Liso lo posicionó como el jugador más destacado del encuentro. El delantero de Getafe mostró su mejor nivel al marcar 2 goles, rematar 3 veces al arco contrario y acertar 6 pases correctos.
También tuvo buen desempeño Lucien Agoumé. El volante de Sevilla realizó 77 pases correctos y robó 4 balones.
El volante Mauro Arambarri de Getafe tiró un caño y filtró la pelota entre las piernas del volante Dodi Lukebakio de Sevilla a los 24 minutos de la primera etapa.
El DT de Sevilla, Matías Almeyda, presentó una disposición táctica 4-4-2 con Orjan Nyland en el arco; Juanlu Sánchez, Andrés Castrín, Kike Salas y José Ángel Carmona en la línea defensiva; Nemanja Gudelj, Lucien Agoumé, Dodi Lukebakio y Ruben Vargas en el medio; y Chidera Ejuke y Akor Adams en el ataque.
Por su parte, el conjunto de José Bordalás salió con una disposición táctica 5-3-2 con David Soria bajo los tres palos; Juan Iglesias, Djené Dakonam, Domingos Duarte, Diego Rico y Davinchi en defensa; Mario Martín, Luis Milla y Mauro Arambarri en la mitad de cancha; y Adrián Liso y Chrisantus Uche en la delantera.
Isidro Díaz de Mera Escuderos fue el árbitro escogido para el partido en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán.
En la próxima fecha, los Sevillistas visitarán a Girona y el Geta jugará de visitante frente a Valencia.
De esta manera el local está en el décimo séptimo puesto en el campeonato sin puntos, mientras que la visita, con 6, queda en el cuarto lugar.
Cambios en Sevilla
- 56′ 2T – Salió Ruben Vargas por Peque Fernández
- 66′ 2T – Salió Chidera Ejuke por Isaac Romero
- 84′ 2T – Salió Juanlu Sánchez por Adriá Pedrosa
Amonestados en Sevilla:
- 11′ 2T José Ángel Carmona (Insultar o desaprobar al árbitro) y 26′ 2T Peque Fernández (Conducta antideportiva)
Cambios en Getafe
- 94′ 2T – Salió Luis Milla por Ismael Bekhoucha
Amonestados en Getafe:
- 20′ 2T Mauro Arambarri (Conducta antideportiva), 29′ 2T Mario Martín (Conducta antideportiva) y 36′ 2T José Bordalás (Insultar o desaprobar al árbitro)