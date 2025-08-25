Adrián Liso ayudó con doblete a Getafe en victoria frente a Sevilla

Este lunes, el delantero Adrián Liso no decepcionó y marcó dos goles, liderando a el Geta hacia el triunfo por 2-1 sobre los Sevillistas en la fecha 2 de la Liga. El gol del partido para el local lo anotó Juan Iglesias (44′ 1T, en contra). Mientras que los goles de visitante los hizo Adrián Liso (14′ 1T y 5′ 2T). Adrián Liso se ganó los aplausos con su brillante definición a los 14 minutos del primer tiempo. El delantero rompió el arco rival con un golazo sobre el palo derecho, después de recibir una asistencia de Luis Milla.

Con menos posesión pero más contundencia, Getafe venció a Sevilla, que tuvo mayor dominio del balón (66%) durante todo el partido.

El desempeño Adrián Liso lo posicionó como el jugador más destacado del encuentro. El delantero de Getafe mostró su mejor nivel al marcar 2 goles, rematar 3 veces al arco contrario y acertar 6 pases correctos.

También tuvo buen desempeño Lucien Agoumé. El volante de Sevilla realizó 77 pases correctos y robó 4 balones.

El volante Mauro Arambarri de Getafe tiró un caño y filtró la pelota entre las piernas del volante Dodi Lukebakio de Sevilla a los 24 minutos de la primera etapa.

El DT de Sevilla, Matías Almeyda, presentó una disposición táctica 4-4-2 con Orjan Nyland en el arco; Juanlu Sánchez, Andrés Castrín, Kike Salas y José Ángel Carmona en la línea defensiva; Nemanja Gudelj, Lucien Agoumé, Dodi Lukebakio y Ruben Vargas en el medio; y Chidera Ejuke y Akor Adams en el ataque.

Por su parte, el conjunto de José Bordalás salió con una disposición táctica 5-3-2 con David Soria bajo los tres palos; Juan Iglesias, Djené Dakonam, Domingos Duarte, Diego Rico y Davinchi en defensa; Mario Martín, Luis Milla y Mauro Arambarri en la mitad de cancha; y Adrián Liso y Chrisantus Uche en la delantera.

Isidro Díaz de Mera Escuderos fue el árbitro escogido para el partido en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

En la próxima fecha, los Sevillistas visitarán a Girona y el Geta jugará de visitante frente a Valencia.

De esta manera el local está en el décimo séptimo puesto en el campeonato sin puntos, mientras que la visita, con 6, queda en el cuarto lugar.

Cambios en Sevilla

56′ 2T – Salió Ruben Vargas por Peque Fernández

66′ 2T – Salió Chidera Ejuke por Isaac Romero

84′ 2T – Salió Juanlu Sánchez por Adriá Pedrosa

Amonestados en Sevilla:

11′ 2T José Ángel Carmona (Insultar o desaprobar al árbitro) y 26′ 2T Peque Fernández (Conducta antideportiva)

Cambios en Getafe

94′ 2T – Salió Luis Milla por Ismael Bekhoucha

Amonestados en Getafe: