AFA respalda a Gianni Infantino en medio de la crisis en la Fifa y Javier Tebas cuestiona a “Chiqui” Tapia

Gianni Infantino cerró este viernes una de sus semanas más difíciles como presidente de la Fifa, después de enfrentar una oleada de críticas, encabezadas por la UEFA, por su proyecto de abrir a la inversión privada parte de la gestión comercial del Mundial. Sin embargo, siete días después de retirar la propuesta y tras recibir el respaldo de la Confederación Africana de Futbol (CAF) y de federaciones influyentes como las de Argentina y México, referentes de la Conmebol y la Concacaf, respectivamente, el dirigente parece encontrar una tregua.

La reunión de crisis celebrada el miércoles en Rabat y las disculpas de Infantino "por los errores cometidos" convencieron a una parte de las federaciones. Las 211 asociaciones miembro de la Fifa recibieron una carta de Infantino y de su secretario general, Mattias Grafström, en la que pidieron comprensión y se comprometieron a evitar una situación similar en el futuro.

Infantino buscará la reelección como presidente de la Fifa durante el Congreso ordinario que se celebrará en Rabat el 18 de marzo de 2027. Este será convocado por el Consejo de la Fifa, principal órgano de toma de decisiones, integrado por 37 miembros: el presidente, ocho vicepresidentes y otros 28 representantes elegidos por las federaciones, todos con mandatos de cuatro años.

El Consejo también tiene la facultad de convocar un Congreso extraordinario cuando lo considere necesario para abordar un conflicto grave. Según la normativa, también podría celebrarse si una quinta parte de las federaciones lo solicita por escrito y especifica los temas que se tratarán. En ese caso, deberá convocarse en un plazo de tres meses.

Por ahora, ese escenario parece lejano, aunque la primera oleada de críticas contra Infantino puso esa posibilidad sobre la mesa. Superado el momento de mayor tensión, la UEFA reiteró en las últimas horas su firme oposición al dirigente.

"La UEFA ha perdido la confianza en la presidencia", reiteraron este jueves desde la sede del organismo. Mientras tanto, exfutbolistas como Luís Figo, asesor de Aleksander Ceferin en la UEFA, pidieron la renuncia de Infantino. También dirigentes como Javier Tebas, presidente de LaLiga, criticaron al presidente de la Fifa y al titular de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia.

"El apoyo de la AFA [a Infantino] tampoco sorprende. La forma personalista de ejercer el poder, la falta de contrapesos y la confusión entre institución y dirigente que caracterizan la gestión de Gianni Infantino guardan demasiadas semejanzas con el modelo de Claudio 'Chiqui' Tapia", afirmó Tebas.

"Pedir perdón no sustituye a rendir cuentas", añadió. La Confederación Asiática de Fútbol (AFC) también cuestionó hace una semana a Infantino por su intención de crear FIFA Forward Enterprise (FFE). La Conmebol, presidida por Alejandro Domínguez, adoptó una postura más moderada y cerró su comunicado con una frase relacionada con los mecanismos institucionales para la elección de la presidencia de la Fifa.

"En consecuencia, la Conmebol no acompañará ninguna actuación o procedimiento que desconozca o se aparte de dichos mecanismos institucionales", señaló.

La declaración supone que la Conmebol no respaldará procedimientos que se aparten de los mecanismos establecidos para definir la presidencia, aunque no implica necesariamente un apoyo explícito a la reelección de Infantino.

En la elección presidencial de la Fifa, cada una de las 211 federaciones dispone de un voto, independientemente del tamaño del país o de su peso deportivo. Si el Congreso se celebra de forma presencial, no se permite votar por delegación ni por correspondencia. La elección se realiza mediante voto secreto.

La UEFA dispone de 55 votos; la Confederación Asiática de Futbol (AFC), de 46; la Concacaf, de 35; la Confederación Africana de Fútbol (CAF), de 54; la Conmebol, de 10, y la Confederación de Fútbol de Oceanía (OFC), de 11.