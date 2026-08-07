¿Cuáles son los 10 fichajes más caros en la historia del Real Madrid y qué puesto ocupa Cristiano Ronaldo?

El Real Madrid es uno de los clubes más importantes y exitosos del futbol mundial. Su historia está marcada por la conquista de títulos y la exigencia de mantenerse en la élite temporada tras temporada. Por ello, la institución merengue busca incorporar a los mejores futbolistas del momento, capaces de contribuir a que el equipo compita por todos los campeonatos.

A lo largo de su historia, el conjunto blanco ha protagonizado algunos de los fichajes más impactantes del mercado. Luís Figo, Zinedine Zidane, Ronaldo Nazário, David Beckham, Cristiano Ronaldo, Gareth Bale y James Rodríguez llegaron al Santiago Bernabéu con grandes expectativas por las millonarias cifras invertidas en sus contrataciones.

Sin embargo, los fichajes más costosos no han tenido el mismo rendimiento deportivo. Cristiano Ronaldo se convirtió en una de las leyendas del club, mientras que Luka Jovic y Eden Hazard no cumplieron con las expectativas pese a la inversión del Real Madrid.

De acuerdo con el medio deportivo Marca, la clasificación de los fichajes más caros en la historia del Real Madrid ha cambiado con el paso de los años. La incorporación más reciente en ocupar el primer lugar es Yan Diomande, quien se convirtió en el jugador por el que más dinero ha pagado el club blanco y superó las cifras de algunas de las estrellas que marcaron época en la institución.

A continuación, los 10 fichajes más caros en la historia del Real Madrid.

Luka Jovic (10.º puesto)

El delantero serbio llegó al Real Madrid procedente del Eintracht Frankfurt a cambio de 63 millones de euros. Tras destacar como uno de los goleadores más prometedores de Europa, se esperaba que tuviera un papel importante en el conjunto merengue. Sin embargo, nunca logró consolidarse en el equipo y terminó como uno de los fichajes menos rentables de la institución madrileña.

Kaká (9.º puesto)

El brasileño llegó al Real Madrid en el verano del 2009 por 67 millones de euros. Ganador del Balón de Oro y procedente del AC Milan, llegó al Santiago Bernabéu como una de las grandes estrellas del futbol mundial. Sin embargo, las constantes lesiones impidieron que mostrara su mejor versión y su paso por el club estuvo lejos de las expectativas generadas, aunque mostró parte de la calidad que lo convirtió en una figura internacional.

James Rodríguez (8.º puesto)

El colombiano fichó por el Real Madrid en el verano del 2014 por 75 millones de euros, después de convertirse en una de las revelaciones de la Copa del Mundo de Brasil 2014. Durante sus primeras temporadas mostró un buen nivel, con goles y actuaciones destacadas. Sin embargo, con el paso del tiempo perdió protagonismo y salió cedido en varias ocasiones. Aunque tuvo actuaciones memorables, no logró mantener el rendimiento esperado.

Zinedine Zidane (7.º puesto)

El francés llegó al Real Madrid por 77.5 millones de euros, una cifra récord para la época. “Zizou” se convirtió en una de las principales figuras de la historia del club y del futbol mundial. Su talento, visión de juego y elegancia en el campo contribuyeron a justificar la inversión del conjunto blanco.

Aurélien Tchouaméni (6.º puesto)

El mediocampista francés se convirtió en el sexto fichaje más caro en la historia del Real Madrid tras llegar procedente del AS Mónaco por 80 millones de euros. Desde su incorporación ha sido una pieza importante en el mediocampo merengue y ha contribuido a la conquista de varios títulos, hasta consolidarse como uno de los jugadores clave del proyecto actual.

Cristiano Ronaldo (5.º puesto)

El portugués llegó al Real Madrid en el verano del 2009 por 94 millones de euros, cifra que entonces representó el fichaje más caro de la historia del futbol. Con el paso de los años, Cristiano Ronaldo se convirtió en una de las principales figuras del club, con múltiples títulos, incluidas cuatro Champions League y cuatro Balones de Oro como jugador merengue. Su rendimiento justificó ampliamente la inversión y quedando como una autentica leyenda del club.

Gareth Bale (4.º puesto)

El galés llegó procedente del Tottenham Hotspur por 101 millones de euros y se convirtió en uno de los fichajes más caros en la historia del Real Madrid. Durante su etapa en el club ganó múltiples títulos, incluidas cuatro Champions League, y fue protagonista en momentos históricos.

Entre ellos destacan su gol en la final de la Champions League del 2014 para conquistar la Décima, su carrera ante Marc Bartra en la final de la Copa del Rey y su chilena en la final de la Champions League del 2018 frente al Liverpool. Aunque su relación con el club se desgastó en sus últimos años, tuvo un papel importante en la historia madridista.

Eden Hazard (3.º puesto)

El belga llegó al Real Madrid procedente del Chelsea por 120 millones de euros. Considerado uno de los mejores futbolistas del mundo en ese momento, su fichaje generó grandes expectativas. Sin embargo, las lesiones y la falta de continuidad marcaron su paso por el club. No logró mostrar el nivel que exhibió en Inglaterra y su rendimiento quedó lejos de lo esperado.

Jude Bellingham (2.º puesto)

El inglés llegó procedente del Borussia Dortmund por 127 millones de euros y se convirtió en el segundo fichaje más caro en la historia del Real Madrid. Desde su primera temporada tuvo un impacto inmediato, con goles y actuaciones que contribuyeron a la conquista de títulos. Aunque su rendimiento ha tenido variaciones, continúa como una de las principales figuras del conjunto blanco por su calidad y versatilidad.

Yan Diomande (1.º puesto)

El extremo marfileño se convirtió en el fichaje más caro en la historia del Real Madrid tras llegar procedente del RB Leipzig por 140 millones de euros. La directiva merengue hizo una importante inversión por un futbolista con proyección, velocidad y capacidad de desequilibrio. Las expectativas están puestas en que pueda justificar la cifra pagada y convertirse en una de las figuras del club.