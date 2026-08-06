Quién es Yan Diomande, el fichaje más caro en la historia del Real Madrid

El Real Madrid hizo oficial este jueves el fichaje del extremo marfileño Yan Diomande, procedente del RB Leipzig de Alemania, con quien firmó contrato para las próximas siete temporadas, hasta el 30 de junio del 2033. La operación se convierte en la más costosa en la historia del club blanco.

Tras varios días de negociaciones y algunos contratiempos relacionados con la representación del futbolista, el club cerró el acuerdo con el Leipzig por 125 millones de euros fijos, cifra que podría elevarse a 140 millones mediante variables.

Con apenas 19 años, Diomande llega al Santiago Bernabéu como una de las mayores promesas del futbol mundial, luego de una sobresaliente temporada en la Bundesliga, en la que marcó 13 goles y dio nueve asistencias. Además, lideró el campeonato alemán en regates completados.

El internacional de Costa de Marfil fue una de las revelaciones del último Mundial y consolidó un crecimiento meteórico iniciado apenas un año atrás, cuando el Leipzig lo adquirió del Leganés por 20 millones de euros.

El futbolista también estuvo cerca de fichar por el Paris Saint-Germain, con el que habría alcanzado un acuerdo semanas atrás. Sin embargo, la aparición del Real Madrid y el deseo del jugador de vestir la camiseta blanca cambiaron el rumbo de la negociación.

La llegada de Diomande fortalece aún más el ataque madridista. El joven africano puede desempeñarse por ambas bandas, aunque destaca principalmente por la derecha. Su incorporación incrementa la competencia ofensiva junto a Kylian Mbappé, Vinícius Jr., Rodrygo, Endrick y el reciente fichaje de Bernardo Silva.

Ahora, la directiva madridista deberá trabajar en posibles salidas para equilibrar una plantilla con abundancia de talento en la zona ofensiva.

Diomande se convierte en el sexto fichaje del Real Madrid para la temporada 2026-27, bajo la dirección de José Mourinho. Antes se incorporaron Bernardo Silva, Ibrahima Konaté, Marc Cucurella, Denzel Dumfries y Dani Espí.

¿Quién es Yan Diomande?

Yan Diomande es una de las jóvenes promesas que más ha llamado la atención en el futbol europeo en los últimos años. Nació el 22 de noviembre del 2006 en Abiyán, Costa de Marfil. El talentoso atacante se ha ganado el reconocimiento por su velocidad, potencia física y capacidad para desequilibrar a las defensas rivales en el uno contra uno.

Su posición natural es la de extremo derecho, aunque su versatilidad le permite desempeñarse también por la banda izquierda. Diomande estaca por su explosividad, habilidad para encarar rivales. El futbolista inició su formación en su país natal antes de dar el salto al futbol español, donde comenzó a desarrollar su talento en las filas del CD Leganés.

Su crecimiento fue meteórico. Tras destacar en España, fichó por el RB Leipzig de Alemania, club en el que terminó de consolidarse como una de las principales promesas del continente. Su talento, juventud y proyección lo llevaron a convertirse en uno de los futbolistas más cotizados del mercado internacional y en una de las principales apuestas de futuro del Real Madrid.

📖 ¡Conoce mejor a Yan Diomande! pic.twitter.com/89IuuHOJmY — Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 6, 2026

Yan Diomande ya es madridista. El Santiago Bernabéu recibe a una de las figuras emergentes del futbol mundial en una operación histórica que fortalece las aspiraciones del Real Madrid de mantenerse como protagonista del futbol europeo en los próximos años.