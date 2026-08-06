Así fue la histórica presentación de Vozinha ante 30 mil aficionados como nuevo arquero de Colo Colo

El Colo Colo vivió una jornada histórica en el Estadio Monumental al presentar oficialmente a Josimar José Évora Dias, conocido como "Vozinha", guardameta de Cabo Verde que se convirtió en una de las grandes revelaciones de la Copa Mundial 2026. Ante cerca de 30 mil aficionados, el experimentado arquero, de 40 años, recibió una bienvenida acorde con la expectativa que ha generado desde su llegada al futbol chileno.

El internacional caboverdiano llegó a Santiago el fin de semana último para incorporarse al líder del campeonato chileno. Firmó un contrato por seis meses, con opción de extenderlo durante la temporada 2027. Antes de enfocarse en los desafíos deportivos, el club albo decidió rendirle un homenaje frente a su afición.

Desde temprano, miles de aficionados llegaron al Estadio Monumental para participar en un evento que combinó emoción, espectáculo e ilusión por el impacto que puede tener el arquero en el equipo. Uno de los momentos más llamativos de la ceremonia ocurrió cuando el deportista chileno Sebastián Álvarez, conocido como "El Ardilla", aterrizó sobre el césped tras realizar un salto de wingsuit flying y entregó simbólicamente la camisola número 29 que utilizará Vozinha en Colo Colo.

Entre aplausos, cánticos y una ovación que retumbó en todo el estadio, el portero africano caminó hacia el centro del campo para saludar a los seguidores albos, quienes corearon su nombre en repetidas ocasiones. "Estoy contento, agradezco de todo corazón la amabilidad de todos", expresó Vozinha durante su presentación oficial.

La llegada del arquero representa uno de los fichajes más mediáticos del futbol chileno en los últimos años. Su nombre alcanzó notoriedad internacional durante la Copa Mundial 2026, donde fue una de las principales figuras de Cabo Verde gracias a sus actuaciones frente a selecciones de primer nivel. Sus intervenciones ante España, posteriormente campeona del torneo, y Argentina lo convirtieron en un jugador admirado por aficionados de todo el mundo.

🪂 Así se presenta a un héroe del Mundial



Lo de Colo-Colo con Vozinha ha sido una auténtica barbaridad 😂



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Su rendimiento fue tan destacado que integró el once ideal del Mundial elegido por los aficionados en las votaciones organizadas por la Fifa, reconocimiento reservado para los jugadores más sobresalientes del torneo.

Vozinha fue presentado en La Ruca y recibió todo el cariño del pueblo colocolino 🤍🖤 pic.twitter.com/pct02fgQfn — Colo-Colo (@ColoColo) August 6, 2026

Consciente de las expectativas que genera su incorporación, el guardameta aseguró que llega comprometido con los objetivos deportivos del club. "Lo más importante es trabajar cada día para mojar esta camiseta y espero que al final del campeonato podamos conseguir los objetivos", afirmó el nuevo refuerzo albo.

La presentación recordó los regresos de Matías Fernández y Arturo Vidal, quienes también fueron recibidos con ceremonias multitudinarias en el Estadio Monumental. En esta ocasión, sin embargo, se trata de un futbolista extranjero que llega después de convertirse en una de las historias más sorprendentes de la Copa Mundial 2026.

Para la afición colocolina, el fichaje no solo fortalece al equipo dentro de la cancha, sino que también incrementa la proyección internacional del club. Muchos aficionados consideran que la contratación de Vozinha vuelve a colocar a Colo Colo en el centro de la atención mediática internacional y le aporta una figura de prestigio para afrontar los desafíos venideros.

#Fútbol2Day - 🇨🇱



Vozinha 🇨🇻 presentado oficialmente ante la hinchada de Colo Colo en el Estadio Monumental. pic.twitter.com/DsRAeBfCGd — Luis Omar Tapia (@LuisOmarTapia) August 6, 2026

El histórico club chileno, ganador de 34 títulos nacionales y único equipo del país en conquistar la Copa Libertadores de América, apuesta por la experiencia, el liderazgo y la jerarquía internacional del arquero caboverdiano para consolidar sus aspiraciones en el torneo local y en futuras competiciones continentales.

Ahora la atención se centra en su posible debut oficial, previsto para el próximo 16 de agosto frente a O'Higgins, por la fecha 19 del campeonato chileno. De confirmarse, será la primera oportunidad para que los aficionados vean en acción al hombre que conquistó al mundo con sus atajadas en la Copa Mundial 2026 y que ahora busca escribir una nueva página de su carrera con los colores del Cacique.

La fiesta quedó atrás. Ahora comienza el momento de la verdad para Vozinha, el arquero mundialista que llegó a Chile con el objetivo de convertirse en uno de los protagonistas del futbol sudamericano.