¿Qué promesa cumplió Gavi tras ganar el Mundial 2026? Así reapareció con el Barcelona

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¿Qué promesa cumplió Gavi tras ganar el Mundial 2026? Así reapareció con el Barcelona

Con el cabello teñido de rosa tras cumplir su promesa mundialista, Gavi sorprendió al reincorporarse antes de lo previsto a los entrenamientos del Barcelona.

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AMDEP7797. LOS ÁNGELES (ESTADOS UNIDOS), 02/07/2026.- Mikel Oyarzabal (i) de España celebra un gol con su compañero Gavi este jueves, en un partido por los dieciseisavos de final del Mundial de la FIFA 2026 entre España y Austria en el estadio SoFi en Los Ángeles (Estados Unidos). EFE/ Lavandeira Jr

Gavi, fue la principal novedad del entrenamiento del FC Barcelona.(Foto Prensa Libre: EFE).

El centrocampista español Pablo Páez Gavira, Gavi, fue la principal novedad del entrenamiento del FC Barcelona este jueves al reincorporarse seis días antes de lo previsto a la disciplina azulgrana. Además, el futbolista cumplió la promesa que hizo si España conquistaba el Mundial 2026: teñirse el cabello de color rosa.

El internacional español, campeón del mundo con la selección el pasado 19 de julio, tenía previsto regresar el 12 de agosto junto con los demás jugadores del Barcelona que participaron en la conquista del título. Sin embargo, decidió acortar sus vacaciones para comenzar antes la preparación de la nueva temporada.

Gavi trabajó de forma individual en la Ciudad Deportiva Joan Gamper durante la primera práctica del equipo, tras dos días de descanso luego de la gira por Inglaterra.

El entrenador Hansi Flick dirigió la sesión con todos los jugadores disponibles del primer equipo y también contó con varios futbolistas del Barça Atlètic y del Juvenil. Entre ellos estuvieron Tommy Marqués, Gistau, Shane Kluivert, Alex González, Xavi Espart, Toni Fernández, Jofre Torrents, Hamza Abdelkarim, Álvaro Cortés, Orian, Ebrima, Guille Fernández, Brian Fariñas, Jordi Pesquer, Áron Yaakobishvili, Iker Rodríguez y Diarra.

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Otra de las novedades fue la presencia del extremo belga Jesse Bisiwu, quien entrenó por primera vez en la Ciudad Deportiva de Sant Joan Despí después de ser presentado oficialmente como nuevo jugador del club y de incorporarse al grupo durante la gira por Inglaterra.

El conjunto catalán completará este jueves una doble jornada de entrenamientos con la mira puesta en el amistoso del sábado en Udine, Italia, donde disputará un triangular frente al Nottingham Forest y el Udinese.

Con el regreso anticipado de Gavi y la incorporación progresiva de los campeones del mundo, el Barcelona continúa su preparación para una temporada en la que buscará mantenerse como protagonista en España y Europa.

ESCRITO POR:

Redacción EFE

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